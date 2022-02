Se debe aprovechar la visita presidencial para gestionar apoyos para resolver el problema carretero de Manzanillo y el desabasto de medicamentos: A. Ochoa

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a un estado, siempre es oportuno sobre todo cuando tenemos crisis en materia, en este caso, fundamentalmente de seguridad y que hay otros temas como es el abasto de medicamentos entre otros problemas que están relacionados con el puerto de Manzanillo, el cual es el puerto más importante de México en el manejo de carga contenerizada.

Lo anterior fue afirmado por Arnoldo Ochoa González, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, al ser entrevistado por algunos medios de comunicación, para conocer su versión respecto a la próxima visita del titular del Ejecutivo Federal.

El dirigente priista dijo que últimamente ha habido una serie de problemas en la autopista, que cuando se registra un accidente, normalmente del tráfico pesado, no solamente hay víctimas mortales, sino que las maniobras para abrir la carretera al tráfico vehicular tarda hasta tres o cuatro horas, eso en un solo carril o a veces los dos, lo cual hace la carretera no solo insegura, sino que es impráctica, además de hacer más caro el transporte de carga del puerto de Manzanillo hacia otras partes de la República, y eso sube el costo de los productos.

Expresó Ochoa González que eso afecta las buenas oportunidades que tiene el puerto colimense por su ubicación para transportar a Estados Unidos, sobre todo a la costa Este, donde es más redituable que descarguen sus productos en el puerto de Manzanillo, pero lo va a hacer poco competitivo o va a perder las grandes oportunidades que tiene por su ubicación.

Mencionó que hay temas que son importantes de tratar con el señor Presidente y eso los colimenses lo debemos ver como una oportunidad para hablar con el titular del Ejecutivo, de diversos temas. “Seguramente quien lo tiene que hacer fundamentalmente es el Poder Ejecutivo del Estado, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y nosotros creemos que estas oportunidades de cuando hay una visita presidencial las debemos de aprovechar”.

Agregó que eso debe unirnos, independientemente de nuestras cuestiones de carácter político, de nuestra ideología, religión y demás, somos colimenses y debemos de aprovechar en el buen sentido de la palabra la visita presidencial para hacer planteamientos de problemas de fondo que aquejan a los colimenses, porque no es solamente lo de la seguridad que debemos ahí reconocer el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina-Armada de México, y las fuerzas de seguridad estatal y municipales.

Ochoa González insistió que en ese tema “tenemos que estar muy unidos. Nosotros vemos que no se debe de politizar este tema como de manera equivocada hubo algunas acusaciones, sabemos y en lo personal yo sé lo que representan los problemas de seguridad, y ahí debemos de estar unidos. En ese sentido nosotros confiamos en que se haga una buena disposición en materia de seguridad del señor presidente y se puedan plantear las posibles soluciones en la estrategia para volver a una mayor tranquilidad en todo el estado de Colima, no solo en los municipios grandes”.

En otra parte de la entrevista dijo que el tema del puerto de Manzanillo, “tenemos que decir que hay una buena conducción, pero se requiere concluir un proyecto que tiene mucho tiempo aplazándose o cumpliéndose en partes, que es la ampliación a tres carriles por lado, como decimos y que fuera la autopista de seis carriles, porque lo estamos viendo nosotros como se colapsa la movilidad y el puerto por el ferrocarril, o por algún accidente, o por lo pesado del tráfico, se colapsa el puerto y eso cuesta mucho dinero, el fondeo de los barcos que es muy caro el que estén inactivos y todo el puerto se pone inactivo cuando colapsa el tráfico”.

Arnoldo Ochoa dijo que para esto tiene que haber soluciones y tenemos que empujar todos los colimenses para que el gobierno federal, en sus acuerdos con las partes que intervienen en la autopista de aquí a Guadalajara, pueda tener una conclusión, porque hay unos tramos que ya tienen tres carriles, las partes planas, entonces es importante eso y unir esfuerzos con el Gobierno del Estado.

Otro tema que se debe abordar con el Presidente de la República, es el desabasto de medicamentos, “hemos recibido versiones de que ha aumentado, sin embargo, continúa el desabasto generalizado, tanto para el uso privado, porque hay algunos medicamentos que no hay ni en las farmacias grandes”.

Ochoa González dijo que “hay que ser optimistas para que se cumplan los acuerdos, pero plantearlos, pero hacerlo de la mejor manera, con el respaldo de todos los colimenses”, destacó.

Para concluir el dirigente priista dejó clara la postura del PRI en cuanto a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad tanto federales, estatales y municipales, “estamos en una emergencia, misma que ya mostró su lado muy cruel; el riesgo para la población en esas confusiones y en lo que a mí no me gusta decirle así, los daños colaterales, sino personas que no tienen nada que ver con los grupos delictivos, salen algunos fallecidos, otros con daños en sus vehículos, o con daños en sus propiedades, porque se encontraban a un lado de donde se registran las balaceras y el fuego cruzado no distingue entre personas que no tienen nada que ver con el conflicto, y en ese sentido tengo que reconocer que aun cuando todavía hay crisis de seguridad que se incrementó ayer (martes), a pesar de eso tenemos que reconocer el esfuerzo que se está haciendo”, dijo.