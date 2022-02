SANO EQUILIBRIO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

El que debe haber entre las medidas preventivas para impedir que el coronavirus Covid-19 en sus diferentes presentaciones cause mayores estragos en la salud y en la vida de la población, por una parte; y por la otra, el mantenimiento de las actividades productivas generadores de empleo e ingresos necesarios para vivir, con o sin pandemia.

Porque “es más importante la salud que la fiesta”, en un acto calificado de consciente y responsable, la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, anunció la cancelación de las tradicionales fiestas charro-taurinas 2022, decisión que el Patronato de estas atemperó al acordar por unanimidad aplazar su inicio para el viernes 4 de marzo del año en curso, siempre y cuando las condiciones del clima, epidemiológico, lo permitan, habría que precisar.

Tiene razón el presidente de la Canirac Colima, Felipe de Jesús Santana Linares, al afirmar que el aplazamiento de las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez genera afectaciones económicas a todos los municipios del estado, “debido a que es una de las festividades que mayor derrama genera”, medida que preocupa al sector que representa “porque la economía que se genera motiva al comercio local y ayuda a tener una mejor dinámica”.

“Vamos a tener que trabajar muy de la mano, no solo con los restaurantes de Villa de Álvarez, sino con los demás comercios para ver cómo ayudamos a que las fiestas se realicen pronto y eso ayude a la economía”, se compromete el líder gremial que insiste en que todos acaten sin protestar las medidas sanitarias “adecuadamente y a los primeros síntomas hacerse la prueba para detectar el hacerse la prueba para detectar el Covid-19”, y así fortalecer la reactivación de la economía local que lleva dos años en serias dificultades.

Como la posposición del máximo evento festivo anual de los villavarenses que atrae participantes de todo el estado y de la región, decretada por su Patronato, es por causa mayor, no caben demandas por parte de los empresarios y los artistas afectados que, en palabras del presidente del mismo ente organizador, César Gaitán Colin, “tendrán su manera de resarcir, ya sea que si nosotros posponemos, ellos también buscarán esa dinámica de tener una fecha para hablar con el artista y posponer su presentación, para no perder lo que ya se vendió o lo que ya se compró”.

El haber establecido en los contratos que las fechas de las Fiestas serían “conforme el semáforo epidemiológico se encontrara en ese momento”, protege legalmente al Patronato que, a través de su presidente, considera que no hay una pérdida considerable al haber cambiado las fechas, “pues entre los ingresos y egresos que se han tenido no fue tanto el impacto, por eso nos dimos de plazo máximo para decidir si se hacían o no las fiestas el 1 de febrero”.

César Gaitán Colín argumenta que, si se hubieran esperado una semana más para anunciar la suspensión, “posiblemente se hubieran tenido pérdidas mayores porque los empresarios y comerciantes hubieran hecho compras. Entonces, tanto los comerciantes, como la gente que pone bares o restaurantes no van a perder el anticipo que ya dieron, se va a respetar para cuando se lleven a cabo las festividades”. ¡Y sí!

Se dice que…

*Ojalá la violencia imperante en el estado, Villa de Álvarez Incluido, no provoque la cancelación definitiva de las diferidas fiestas.

*Mario García Solórzano, “Magochii”, como fue conocido en sus viejos tiempos idos de golpeador al servicio del extinto Grupo Universidad, es la punta de lanza de Guillermo Navarrete Zamora, Pablo Navarrete Zamora y Brenda Del Carmen Gutiérrez Vega, complotados para tumbar al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, y poner en su lugar al convertido, ahora 4tepísta, Guillermo, quien durante más de dos décadas vivió pegado a las ubres priistas y panistas.

*El “trabajo arduo” respetando la Legislación Electoral, se refleja en el 39,8% de aprobación ciudadana que recibió en el mes de enero de 2022, la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva, quien tiene ya a tiro de piedra a su compañero de la 4T que desgobierna Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 38.4%. En un mes más lo desbancará de lugar número 30 de 32.

*“Yo creo en una nueva forma de hacer política donde se pueda construir en favor de los ciudadanos llegando a acuerdos con todos los partidos y colores. ¡Mi bloque es con la gente!: Diputada del PES Kathia Zared Castillo Hernández.