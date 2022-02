Se suma Rigoberto García Negrete a la bancada del PRI en el Congreso

*Habrá más sorpresas, afirmaron los coordinadores parlamentarios del PRI y PVEM. *El Bloque Democrático en la Legislatura suma 11 diputados.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado por el Partido Encuentro Solidario (PES), Rigoberto García Negrete, a partir de esta fecha formalizó su integración a la Bancada Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Sexagésima Legislatura Local y anunció su apoyo a todas las iniciativas y propuestas que presente el Bloque Democrático que han integrado los diputados del PRI, PAN y PVEM.

La secretaria general del Congreso del Estado, Carmen Virgen, recibió de manos del diputado García Negrete su adhesión a la bancada priista y se hizo del conocimiento de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM esta determinación, con la cual el llamado Bloque Democrático suma ya once legisladores “y habrá sorpresas”, afirmaron los coordinadores parlamentarios del PRI y PVEM, Héctor Magaña Lara y Roberto Chapula de la Mora, respectivamente.

El propio Rigoberto García Negrete informó que su decisión se da debido a que “perdió la confianza en Morena y requiere fortalecer las decisiones que toma a favor de las personas que representa del municipio de Tecomán”.

Dijo que estar en un grupo parlamentario que es la segunda fuerza política en el Congreso del Estado le permitirá hacer un mayor trabajo y apoyar a las personas que representa.

Afirmó que “nunca he pertenecido a Morena, nunca lo he sido, y el tema es legislativo. Somos diferentes, y no comparto las ideas de Morena”, dijo.

Con la suma de de Rigoberto García Negrete el llamado Bloque Democrático (PRI, PAN, PVEM) se fortalece y suma once legisladores: 6 del PRI, 3 del PAN, 2 del PVEM; en tanto que Morena y sus aliados se queda con 14 diputados: 9 de Morena, 2 de Movimiento Ciudadano, 1 del PT, 1 de Nueva Alianza, 1 del PES.