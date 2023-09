Rinden homenaje a Pedro Torres Ortiz, fundador de la UdeC

*Christian Torres Ortiz Ocampo compartió un poco de la vida militar, política y familiar del homenajeado y agradeció al ayuntamiento “este reconocimiento a quien eligió como camino de vida el defender a la patria y el servicio al prójimo”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Durante la sesión solemne de este jueves por la tarde, el cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez aprobó la creación de la presea al Mérito Cívico “General Pedro Torres Ortiz”, un reconocimiento máximo que se entregará cada año en este municipio. Además, aprobaron una serie de acciones para reconocer la vida y obra de quien fuera fundador de la Universidad Popular de Colima, hoy Universidad de Colima.

Para reconocer la gran trayectoria de este personaje nacido en Villa de Álvarez, y quien en vida fue senador, presidente municipal y gobernador de Colima, el cabildo acordó varias acciones, entre ellas, una convocatoria mediante la cual se otorgará una presea al mérito cívico con el nombre del “General Pedro Torres Ortiz”, la cual podrá ser entregada a personas o instituciones que realicen acciones en pro de los derechos de las mujeres, derechos humanos, de los grupos vulnerables y culturales, entre otros.

Otras acciones para honrar al ilustre villalvarense son colocar una fotografía de los generales Torres Ortiz y Manuel Álvarez en el salón Presidentes de Casa de la Cultura de Villa de Álvarez; un busto en la rotonda de los Villalvarenses Ilustres, en el mes de mayo, al lado del General Manuel Álvarez; poner su nombre a una vialidad importante de este municipio y a una escuela.

Con dichas acciones, el ayuntamiento quiere que se conozca la trayectoria de un villalvarense que trabajó no sólo a favor de la patria, sino de su estado.

Durante este evento también se entregó, al hijo y nieto de Pedro Torres, Christian Torres y el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, una copia fiel del acta de nacimiento que se tiene del general en el Archivo Municipal de La Villa.

En su discurso, el hijo del general, Christian Torres Ortiz Ocampo compartió un poco de la vida militar, política y familiar del homenajeado y agradeció al ayuntamiento “este reconocimiento a quien eligió como camino de vida el defender a la patria y el servicio al prójimo”.

El legado que deja este villalvarense, agregó el hijo del homenajeado, “no sólo es la creación de la ahora Universidad de Colima, sino el impulso que dio al valle de Tecomán y la construcción de la carretera Colima-Manzanillo”.

Por su parte, la presidenta Tey Gutiérrez enfatizó en lo importante que es que los villalvarenses “conozcan la historia de alguien que dedicó su vida al enriquecimiento y desarrollo del estado, especialmente de la tierra que lo vio nacer. Ello hace del general Torres Ortiz un villalvarense ejemplar”.

A dicha sesión solemne, que conmemoró el 46 aniversario luctuoso del general Pedro Torres, asistieron también sus hijos Claudia y Mario Alejandro, así como el ex gobernador y ex rector de la UdeC Fernando Moreno Peña, los ex rectores Carlos Salazar y Arturo Cedillo, así como diputados locales y funcionarios del ayuntamiento.