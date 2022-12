*Fueron sorprendidos por una corriente de retorno

Manzanillo, Col.– Este sábado por la tarde guardavidas de la Unidad Estatal de Protección Civil y PC Municipal Manzanillo realizaron el rescate acuático de 3 menores de edad y 1 un adulto en Playa de Oro.



Las personas fueron sorprendidos por una corriente de retorno que impidió pudieran salir de agua, interviniendo los elementos de rescate y logrando ponerlos a salvo.



Los 4 rescatados fueron atendidas por el personal en playa y no requirieron traslado médico. Recuerda hacer caso en todo momento de las indicaciones del personal en la playa. Si no sabes nadar no ingreses al mar. No te arriesgues al peligro.