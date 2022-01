Reportan inundaciones en refinería de Dos Bocas tras lluvias en Tabasco

CN COLIMANOTICIAS

Tabasco.- La refinería de Dos Bocas registró inundaciones tras las lluvias en Paraíso, Tabasco, esta semana.

Las lluvias que se han registrado en la entidad en las últimas horas, generadas por la presencia del frente frío 21, provocaron encharcamientos en distintos accesos de la refinería Olmeca en el municipio de Paraíso, complicando los trabajos de construcción este jueves.

El personal del complejo ingresó a trabajar en unidades pesadas ya que el agua, en algunas zonas, les llegaba hasta las rodillas. De acuerdo con imágenes que circularon en redes sociales, algunos camiones y vehículos quedaron atrapados.

No obstante, medios locales afirman que no se reporta que se hayan paralizado las labores de construcción. Sin embargo, aseguran que algunas áreas tuvieron que cerrarse unas horas por el agua. Hasta el momento, las autoridades no han emitido algún comunicado al respecto.

Con información de Aristegui Noticias