Regresar las estancias infantiles, propone Xóchitl Gálvez

“¿Sí saben que los tres primeros años de vida son los más importantes en un niño? Origen es destino. En esos tres años tenemos que garantizar que el niño coma bien, que no sufra violencia y que tenga sus vacunas”.

De ganar la elección del próximo 2 de junio regresará también el sistema de vacunación, ofreció, porque hoy solo uno de cada tres niños tiene acceso a las vacunas.

“Es más, no hay vacunas para la rabia que, Dios no lo quiera, si a alguien lo muerde un perro de rabia, a mi me tocó cuando era niña por cierto, a mi me tocó, o tétanos o sarampión la van a pasar mal”.

Con información de El Economista