Quirófanos en Hospital Regional no han sido clausurados por COFEPRIS: Ríos Cuevas

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) en Colima, dio a conocer que no han sido clausurados quirófanos del Hospital Regional Universitario (actual Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar).

La Comisionada de la COESPRIS Colima, Tania Ríos Cuevas explicó que la clausura se determina dentro de un proceso en la regulación sanitaria con los entes que regulan dicha situación.

“Llevar a la sanción se acredita oficial y jurídicamente con unos sellos que no están en las imágenes expuestas, y sin estos sellos no se puede definir ni clausura ni suspensión ni acreditación a una multa”.



Ríos Cuevas agregó que se comunicó con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) donde se hizo aclaración por si la federación mandó verificadores especializados y no se tiene ningún acto de verificación.

Aclaró que la misma COESPRIS hizo verificación regular al Hospital, Banco de Sangre y Farmacia donde se tiene acreditación de regularlos y no hay acreditación de una multa.

Refirió que si la denuncia hubiese llegado a la COESPRIS estuvieran sujetos a darle seguimiento y haber ido a hacer un acto de verificación.

“Más la denuncia no llegó con nosotros, pero es continua la verificación de clínicas tanto privadas como públicas”.

Cabe señalar que dicha declaración es con base a que en días anteriores, personal especializado en medicina y enfermería de dicho Hospital hizo la denuncia que solo funcionaban tres de los seis quirófanos ya que habrían sido clausurados por la COFEPRIS por no estar aptos para cirugías al estar sucios, piezas viejas y rotas. Así también, se pudo tener testimonios de que esos tres quirófanos estaban fuera de servicio.