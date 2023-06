¡QUE EBRARD ENCABEZA ENCUESTAS EN COLIMA!

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Recibí tres encuestas nacionales de parte de una legisladora federal quien tiene un cargo relevante en la Cámara de Senadores, y una de ellas, al parecer es de la empresa Arias que por cierto ya está circulando en las redes sociales locales, lo hizo así dijo para desmentirme, para que precise mejor el panorama político de Colima con base a estudios técnicos de opinión a nivel nacional en donde se refleja también cada estado y la de los colimenses respecto a la sucesión presidencial del 2024, y precisó que no es Claudia Sheinbaum quien encabeza las encuestas en Colima como yo consideré por el apoyo del aparato oficial sino Marcelo Ebrard.

Señaló la senadora que ella lee las columnas políticas de los estados sobre la sucesión presidencial y que al leer el análisis político que realicé el pasado viernes y cuyo título fue; “El cambio de Morena es Ebrard” que le pareció atinado porque sí coincide en que Marcelo Ebrard representa un cambio político nacional dentro de Morena, agregó que también los morenistas desean una mejor seguridad pública en los estados, porque continuar con el actual sistema de seguridad sería alargar un fracaso y que coincide también que la sucesión está solamente en Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Agregó, que la lucha social por el cambio dentro de la 4T debe continuar pero con una visión más amplia e integradora de los sectores económicos para avanzar más en el desarrollo del país, usted en su columna dijo, que hubo un grave error al adelantase el dedazo presidencial con la salida de los aparatos oficiales federal y estatales y que por eso en Colima Claudia Sheinbaum ganaría, y le contesté que sí, le dije porque es mi opinión personal, el dedazo presidencial así se ha dado siempre, no ha cambiado nada la forma de elegir a los presidentes y gobernadores en todos los partidos, es histórico el famoso dedazo que usan todos los presidentes que van a salir su sexenio, así lo hizo el PRI y el PAN y también los cuestionamos en ese tiempo, ahora en Morena es lo mismo pero se ve más descarado, le dije creo que ganará Claudia Sheinbaum en Colima y en el país porque el partido y las estructuras gubernamentales operan en su favor, es la favorita del presidente y porque los demás contendientes como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal entre otros, ni han visitado al estado, pero sí analizamos que Marcelo representa el cambio dentro de Morena y puede repuntar en la precampaña.

En el diálogo vía telefónica la senadora, que es de Morena por cierto pero no de Colima, y quien pidió no publicara su nombre, dijo que han observado que los resultados de las encuestas de opinión en la actual sucesión presidencial del 2024 en las entidades van relacionadas a la aceptación o rechazo de las y los gobernadores y que Colima es una de las entidades donde hay mucho rechazo político ciudadano a la administración estatal, y por ende mucha gente rechazará a la candidata de la gobernadora o del gobernador en caso de otros estados, con alta violencia y conflictos.

QUE A YEIDCKOL LE DIERON UNA PATADA

Agregó además que Marcelo Ebrard creció exponencialmente desde que empezó a exigir piso parejo y a presionar al partido para que participaran otras encuestadoras nacionales en la decisión del candidato oficial, aseguró que Marcelo es el adecuado conforme a las circunstancias adversas nacionales, pero empezaron a marginarlo, a cuestionarlo, así como le pegaron a Ricardo Monreal y como le pegaron peor a Yeidckol Polevnsky quien es su amiga dijo, y comentó, después de que fue la coordinadora nacional de la campaña del ahora presidente y líder nacional de Morena, a Yeidckol le dieron una patada porque intentaba ser presidenta oficial del partido, eso no se vale, la golpearon denunciándola injustamente por supuesto robo por multimillonario y la marginaron, tampoco la dejaron ahora ser corcholata y eso es canibalismo político puro peor que los del PRI y cuestionó ¿Por qué dejaron sola a Claudia Sheinbaum contra cinco hombres solo para dividir los votos entre los varones?, ¿En dónde está la equidad de género? Así cuestionó.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Los resultados reportan que Marcelo Ebrard trae a nivel nacional un promedio del 25% Claudia Sheinbaum tiene el 27% a pesar de traer todo el aparato oficial federal y en los estados, curiosamente en Colima Ebrard va ganando porque trae en promedio un 26% contra un 17 % de Claudia Sheinbaum y esos datos no los conocíamos. La senadora finalmente advirtió, hay rechazo a los candidatos de los gobernadores porque la gente no quiere que ganen a quien promueven, pero el reto más importante será el mantenernos unidos todos los equipos de los presidenciables al final.

NO HABRÁ RIESGO DE RUPTURA

Aseguró a pregunta expresa la senadora que no habrá riesgo de ruptura interna y que reconoce que México puede ser gobernada por una mujer pero no hoy, que Claudia se comprometa en hacer cambios sustanciales sobre todo en seguridad pública y destinar más recursos a los estados, apoyar a los sectores, no queremos que hay continuidad una dependencia gubernamental transexenal, por eso debieron incorporar a otra mujer corcholata como a Yeidckol, México vive en una situación adversa en el campo y en varios sectores, urgen cambios dentro de Morena y solamente Ebrard los podrá hacer.

Por último, debemos advertir también que después darán a conocer nuevas encuestas porque hasta Noroña dice que ya ganó y después de definir Morena si es hombre o mujer, la ganadora o ganador se enfrentará a la oposición, ¿Cuál? ¿En dónde está? si es que revive y dan pelea los que hoy están en un estado cataléptico, los del PRI, PAN, PRD, y el MC, la catalepsia es el estado biológico en el cual una persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, y estos partidos hoy están practicando la catalepsia, la estrategia de Kalimán, el hombre increíble, que, fingiendo su muerte, sorprendía al final a sus enemigos y les ganaba, pero a lo mejor de tanto miedo ya ni despiertan.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.