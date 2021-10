PRÓXIMO SECRETARIO DE EDUCACIÓN

La tolerancia es un crimen cuando

lo que se tolera es la maldad.

THOMAS MANN.

Por: Manuel Olvera Sánchez

En días pasados la Gobernadora Electa, Indira Vizcaíno Silva se refirió a quienes integrarán su gabinete señalando que un 50% serán mujeres y que al menos el 30% serán jóvenes menores de 35 años; también hizo del conocimiento que entre secretarias y sub secretarias serán 19 los funcionarios que dentro de unos pocos días dará a conocer a la sociedad colimense y que a decir de ella asumirán esa gran responsabilidad de servir al pueblo de Colima.

En el tema de educativo es uno de los cuales, la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva deberá visualizarlo desde varias perspectivas como lo son el estado que guardan hoy en día las instalaciones educativas que permanecieron abandonadas debido a la pandemia, las condiciones en las que están viviendo las familias colimenses al grado de no contar con recursos para que sus hijos asistan a clases de manera presencial, así como otros indicadores que son fundamentales en la toma de decisiones.

Dentro de la matricula escolar en nuestro estado, existen infinidad de niños y jóvenes que ven en la educación la oportunidad de crecimiento, misma que se logra en gran medida a través del desarrollo de habilidades que hoy en día se demandan ante una economía globalizada, sin embargo, lo anterior requiere de un sistema educativo en manos de un funcionario con vocación pedagógica, y no uno egresado de instituciones educativas del extranjero con los más altos grados académicos que desconocen el alma de la educación.

No es posible que hoy en día existan escuelas secundarias las cuales se construyeron sin infraestructura como lo son laboratorios de ciencias, talleres o aulas de cómputo; han egresado miles de alumnos sin que hayan tenido la oportunidad de contar con acceso a estas herramientas educativas que son fundamentales en la formación académica de nuestros jóvenes.

La Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva no deben perder de vista que la educación básica es fundamental para lograr ciudadanos correctos que contribuyan a un bien común, sin embargo cuando un niño o niña no es feliz difícilmente podremos lograrlo, no es posible que un niño logre ser feliz cuando en la familia no se tienen los medios para cubrir el trasporte e incluso algo más sagrado como son los alimentos, no podremos tener niños y niñas pensantes cuando no se satisfacen esos mínimos requerimientos, al tener niños y niñas pensantes estarán en condiciones de contar con la esa libertad de elegir qué es lo mejor para ellos y para la patria, el programa de becas para evitar la deserción escolar en el nivel básico es fundamental para que las oportunidades educativas sean para todos los niños y niñas de Colima.

Para ser secretario de educación se requiere como un elemento básico ser un profesor normalista, ya que al ser un profesor normalista aprendió la cultura y el misticismo hoy en día olvidado por quienes se han encargado de desarrollar las políticas públicas en materia educativa.

Colima requiere un secretario de educación que sienta como suyo el compromiso de acompañar al estudiante en su formación académica; un secretario que vea las políticas públicas educativas como el detonante hacia el aprendizaje, el desarrollo cultural, económico y personal de los estudiantes, mediante el cual ellos se sientan alegres y orgullosos de los logros alcanzados a través de la educación.

Se ha especulado mucho sobre posibles nombres sobre quien se encargará de liderar la noble tarea que es la educación en nuestro estado, se deberá cuidar mucho en a quien se le endosará esa excelente oportunidad de marcar el antes y después de un totalitarismo partidista al frente del gobierno del estado en materia educativa.

Dentro de los personajes que se han mencionado y que jugó un papel fundamental en la campaña electora de la hoy en día Gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva se encuentra Francisco Javier Pinto Torres (FJPT), él acredito su compromiso y lealtad al proyecto de la hoy gobernadora electa, no obstante lo anterior, es un profesor normalista egresado del Instituto Superior de Educación Normal en el estado de Colima, ha ejercido su profesión en diferentes centros escolares como docente y como director en los diferentes niveles de educación básica, lo anterior le ha permitido conocer las múltiples necesidades que se viven en el día a día en los centros escolares.

Javier Pinto como integrante de la LXIII Legislatura Federal formo parte de la comisión de educación, comisión mediante la cual le permitió contribuir mediante la elaboración de dictámenes y resoluciones tendientes a fortalecer el Sistema Educativo Nacional, lo anterior lo abrevo de innumerables experiencias y conocimientos que bien podría aplicar en beneficio de la educación en nuestro estado.

Como líder sindical de la sección VI de los trabajadores de la educación, Javier Pinto desempeño tareas que beneficiaron en gran medida a sus representados, como lo son becas con recursos propios a aquellos docentes que buscaron profesionalizarse; como líder sindical conoce las múltiples carencias que enfrentan los trabajadores al servicio de la educación, así como en temas como la seguridad social y buenas prestaciones laborales.

FJPT, cumple a cabalidad con el perfil que requiere un secretario de educación estatal, la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva como una egresada de la Universidad de Colima esta comprometida con la educación pública, sabe que en las escuelas públicas también se forman buenos hombres y mujeres, pero también sabe que debe hacer una tarea en la educación pública comprometida y con resultados para con los colimenses; Javier Pinto Torres le contribuiría de manera significativa en lograrlo.

Finalmente debemos señalar que la atención a la educación y su calidad, es el primer paso encaminado a lograr el progreso de los pueblos en todos los órdenes, pudiéndose decir que es el punto de partida para resolver la problemática que los tiempos demanden.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

