PRETEXTOS SOBRAN

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Ya los priistas distinguidos se convirtieron casi todos a la nueva religión política que tiene como sumo sacerdote al líder moral de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, y los otros que todavía acompañan al nada confiable pastor mayor del rebaño tricolor, Alejandro “Amlito” Moreno Cárdenas, no tardan en tocarle retirada pretextando lo primero que se les ocurra para tratar de justificar sus deslealtades y traiciones, su actitud a todas luces convenenciera.

Todos los priistas “juidos” justifican su deserción alegando que, dentro del Partido Revolucionario Institucional en las indignas manos de Moreno Cárdenas, “hay simulación democrática”. El exgobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, tras haberle entregado sin empacho, blandito y cooperando, la estafeta a Julio Ramón Menchaca Salazar (MORENA), ha renunciado a su militancia priista que le permitió cobrar también como diputado federal y senador de la República, quedando ya puesto y dispuesto para la chamba que tenga a bien asignarle López Obrador, una embajada, por ejemplo.

“La realidad es que hoy no hay espacios para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya. Mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos, me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI. Hoy, con profundo orgullo y satisfacción de los resultados entregados en cada candidatura que se me confió y con la mayor votación que haya tenido un priista en todas las responsabilidades conferidas a lo largo de la historia, hago pública la solicitud de renuncia a mi militancia”, anunció a los cuatro vientos el político de origen libanés.

“Durante mi vida política dentro del PRI, siempre encontré que fieles a nuestro origen plural, las dirigencias nacionales en el pasado tuvieron como prioridad darle cabida a todas y todos los priistas de corazón y de cepa como yo siempre me asumí. Siempre encontré respeto al derecho a disentir y en ese sentido, la voluntad para garantizar los derechos políticos de las y los militantes. Desafortunadamente, las actuales condiciones del partido son diferentes. Las posibilidades de participación política se han visto coartadas para los que siempre hemos pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben de valorar y respetar”, le canta Omar al enterrador del PRI, como le llamó a AMLITO el dueño del Partido Movimiento Ciudadano Dante Delgado Ranauro.

Hay que recordar que Fayad Meneses se le encabritó a Moreno Cárdenas porque éste despreció al paisano de aquel, senador Miguel Ángel Osorio Chong, al removerlo de la Coordinación del PRI en la Cámara de Senadores. “Discrepar con la dirigencia es el más elemental ejercicio democrático al interior de una organización política, pero si eso se convierte en una excusa para arrebatarle su militancia a cualquier voz que disienta, ¿qué podemos esperar los priistas?”, denuncia y pregunta el nuevo converso al 4Tteísmo López Obradorista.

El PRI alcanzó ya fondo en su caída electoral. En adelante gobernará apenas a unos 5 millones de habitantes coahuilenses y duranguenses, por poco más de 18 millones jaliscienses y neoloneses con mandatarios emanados del Partido Movimiento Ciudadano, dato relevante que, sumado a sus altos negativos, los partidos de oposición deben considerar para decidir si en las próximas elecciones les convine o no juntarse con un partido que languidece.

Se dice que…

*Respaldo solidario para el compañero periodista Miguel Ángel Sánchez Romero, ante el grave riesgo a su integridad personal en que lo expuso la gobernadora Indira “Bombón” Vizcaíno Silva, al ubicarlo como defensor del presunto delincuente generador de violencia en Colima, Carlos Miguel «N», alias «El Abulón», “uno de los líderes del grupo criminal Los Mezcales”.

*Bombón debe reconocer el abuso de poder de que hizo víctima a Sánchez Romero, y su responsabilidad de protegerlo ante cualquier intento de los enemigos de “Los Mezcales” en contra de él y los suyos

