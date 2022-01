Presentan la primera denuncia ante el juez cívico por maltrato animal

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Fue presentada la primera denuncia ante el juez cívico en contra de una mujer por maltrato animal, sentando un precedente legal de sanción, informó Patricia Peña, activista animalista de “Unidos por Ellos”.

Dijo que el animal involucrado estuvo amarrado por un largo periodo con muy mal material, estaba anémico y con una infección tan grave que dejó expuesta su mandíbula con un riesgo muy alto de perder la vida.

“El perrito que el grupo nombró Valentino, por valiente, fue encontrado en muy malas condiciones, lo llevamos a un veterinario que incluso valoró ponerlo a dormir, pero decidimos luchar porque él tenía muchas ganas de vivir, pero también buscamos ejercer medidas legales”.

Patricia Peña añadió que a través del juez cívico se presentó la denuncia y finalmente se citó a la dueña de Valentino, a quien se les dictó una multa y se le prohibió tener animales por el antecedente de maltrato extremo.

“Debido a que sus condiciones económicas no lo permiten, solo pagará una parte de lo que hemos gastado en el tratamiento médico pero Valentino no vuelve con ella, esperamos que se recupere aunque todavía, no sabemos si se va a requerir un injerto”.

Y añade “Esperemos que con este precedente los dueños maltratadores le piensen un poco más antes de golpear o hacer algo a sus mascotas, o mejor aun, que no tengan”.

La animalista hizo un llamado para que la gente se dé cuenta y reporte a los animales maltratados para realizar la denuncia.