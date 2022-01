PANORAMA ESTATAL COMPLICADO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El escenario político de Colima es incierto y está complicado y en algunos aspectos es hasta preocupante para la ciudadanía, sobre todo porque vemos una creciente ola de violencia y criminalidad en todo el estado, los hechos sangrientos ocurridos en diferentes municipios y en el interior del Centro de Reinserción Social con nueve muertos y siete heridos dejaron impactada a la sociedad colimense y llamó la atención inclusive a la prensa nacional, pareciera que “El demonio anda suelto en Colima” dijera Mario Ruiz Massieu.

La pandemia por otro lado que azota a nuestra entidad con su nueva versión del virus pone también en aprietos al sector salud, tanto a las delegaciones federales del Issste y al Imss quienes no han dicho ni pío al respecto y traen muy molestos al personal médico y de enfermería ya que las áreas Covid no fueron reforzadas por esta nueva variedad de Covid, pues los directivos de salud pretendieron que los enfermos de pandemia acudieran a los consultorios normales. La misma Secretaría de Salud del gobierno estatal no tiene un plan estratégico estatal para atender a los ciudadanos que acuden con Covid, independientemente de que el sector salud siga sin poder surtir varios medicamentos.

La Secretaría de Movilidad por otra parte tampoco está todavía reorganizada para acelerar el trámite de las bajas y altas de las placas de los vehículos, la gente que acude a la dependencia sale más rápido que como llega ya que la mandan a sus casas realizar sus citas mediante internet, obligándolos prácticamente a contratar a un gestor de movilidad para cualquier trámite, los precios aumentaron porque les redujeron las citas cercanas son en 20 días y a la fecha tampoco dan facilidades para obtener un permiso para circular sin placas, ojalá pronto la dependencia se reorganice y modernice sus trámites administrativos, dándoles mayores facultades a los kioscos.

No vamos a mencionar el desorden de otras dependencias, pero hay que reconocer también que muchos nuevos directores no han recibido ningún pago a la fecha desde que ingresaron, pues la situación financiera del gobierno estatal está para llorar, mas sin embargo al mal tiempo buena cara dicen los nuevos titulares del gabinete estatal, aunque por cierto casi a nadie conocemos ni sus nombres ni sus caras.

¿QUIÉNES SON LOS CULPABLES DEL GRIS PANORAMA?

No vamos a buscar culpables, pero lo que sí se observa es que hay una gran descoordinación estatal en materia de seguridad pública y en otros rubros, todos los niveles andan por su cuenta, el gobierno federal como lo es la Fiscalía General de la República en Colima no sabemos sus acciones, el gobierno estatal no ha podido unificar a la Policía Estatal con la Fiscalía General del Estado y los municipios cada uno trae su rollo, los rondines mixtos con militares, la marina y la guardia nacional no dan todavía los frutos esperados porque la criminalidad no para, sin duda el panorama estatal está complicado pero esperamos a que la turbulencia termine en las próximas semanas para iniciar la nueva etapa de más apoyos sociales, más tranquilidad, paz, unidad y reconciliación social en la transición estatal así como lo anunció la propia gobernadora Indira Vizcaíno al recibir el documento de gobernadora electa, no sabemos cuándo llegará esa nueva etapa, debido a que hasta los líderes de partidos aliados o comunicadores les han cerrado las puertas, sin embargo vamos empezando, el cambio verdadero ya viene como lo aseguraron en campaña.