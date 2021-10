Presencialidad nos motiva a venir a las aulas, dicen estudiantes a rector de la UdeC

*Durante visita al campus Villa de Álvarez

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Para darle seguimiento a las giras de trabajo por los diversos espacios de la Universidad de Colima, este martes el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño visitó el campus Villa de Álvarez, donde dialogó con estudiantes, catedráticos, administrativos y personal de servicios de esa delegación universitaria.

Durante su recorrido, Torres Ortiz Zermeño exhortó a estudiantes y trabajadores a mantener el uso riguroso de las medidas sanitarias y, particularmente al dirigirse a los jóvenes, pidió ser portavoces con sus demás compañeros para que sean pacientes con el regreso gradual a las aulas, que depende de cómo esté la contingencia sanitaria.

En otro momento, y al dialogar con profesores de la Facultad de Turismo, reconoció los esfuerzos de los trabajadores para mantener el nivel de calidad en las actividades académicas durante un año difícil y desafiante en los aspectos de salud y financiero: “La situación financiera ha sido compleja, somos una universidad pública y necesitamos de presupuesto para llevar a cabo nuestras funciones sustantivas; entonces, tengan la seguridad de que defenderemos ese rubro hasta las últimas consecuencias”, enfatizó.

Por su parte, el director de la Facultad de Lenguas Extranjeras, Aarón Radillo Cruz señaló, sobre el regreso gradual a las aulas, que actualmente el plantel a su cargo está recibiendo ya al 50 por ciento de la matrícula de manera presencial siguiendo los protocolos sanitarios: “Nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes conocen teóricamente los temas, pero no tenían oportunidad de ponerlos en práctica de manera óptima; ahora, con el regreso presencial, han dominado la parte práctica en muy poco tiempo”, contó.

En otro momento, el estudiante de Gestión Turística, Francisco Flores López expresó el deseo que tenía desde hace meses de regresar a las aulas, ya que no sentía la motivación suficiente con el modelo virtual: “El hecho de venir a mi plantel, de convivir con mis compañeros y tomar la clase frente al maestro es un mayor apoyo para alumnos y profesores, ya que estamos en comunicación directa y no a través de una pantalla”.

Por su parte, la estudiante de Filosofía Britania Ramos Bravo expresó, sobre el regreso a las aulas, que lo que más le ha gustado es que puede expresar y aclarar sus dudas de manera directa con sus profesores: “Todo me parece más didáctico, como el hecho de visitar la biblioteca y acercarnos a nuestros profesores para que nos asesoren, ya que están siempre en la mejor disposición”.

El también estudiante de Filosofía, José Galindo Gómez señaló que tuvo una sensación depresiva en cuanto a su formación académica durante el confinamiento, por el hecho de no convivir con sus compañeros y profesores: “Siento que aún no tengo las herramientas autodidactas suficientes y nuestros profesores nos ayudan a desarrollar las habilidades para adquirir el conocimiento por nosotros mismos”.

Por su parte, el profesor y coordinador de la Licenciatura en Filosofía, Eduardo García Mendiola dijo que existe una coincidencia entre profesores y estudiantes sobre la necesidad de reincorporarse gradualmente a la actividad presencial, pues la disciplina filosófica requiere de constante diálogo y comunicación, que se dificultan por la vía virtual: “Necesitamos una dinámica más espontánea, ya que en la modalidad virtual se guardan más formalismos y se dificulta la interacción, que es tan sana en Filosofía y en cualquier área del conocimiento”.

Por último, el encargado del centro de cómputo de la Facultad de Economía, Sergio Ávila Mendoza calificó la visita del rector Christian Torres-Ortiz como una acción positiva que no sucedía desde hace mucho hace tiempo: “Un buen líder está al pendiente de las necesidades de su comunidad, que a los trabajadores no les falte nunca su salario y que a los estudiantes no les falte equipamiento y espacios óptimos para su desempeño académico. Este tipo de visitas nos inyecta energía positiva a todos”, finalizó.