Prepárate, hoy se espera el ‘Cordonazo de San Francisco de Asís’: Ciencia, Cultura y Tradición

Colima, Col.- El término Cordonazo de San Francisco se le atribuye, en regiones de tradición católica, a un fenómeno meteorológico caracterizado por fuertes lluvias, vientos huracanados y tormentas eléctricas especialmente en países como México, Venezuela, Colombia,Panamá y España

Este fenómeno ocurre en octubre y representa el fin de la estación lluviosa. Se relaciona con las fiestas del santo católico Francisco de Asís, que se celebra el 4 de octubre y se define el Cordonazo de San Francisco como un fenómeno que se debe estrictamente a causas meteorológicas.

En este sentido, la época de precipitaciones que está por culminar coincide con la dinámica de vientos reforzados en la troposfera superior, esta se enfrenta a activas convergencias de elementos en la zona tropical.

La unión de estos factores son los causantes de fuertes truenos y relámpagos, que se describen como estruendos luminosos en un cielo convulsionado por agresivas tormentas eléctricas, que dejan en su andar acaudalados ríos de agua en la diversa geografía nacional.

El Cordonazo en la Fe Católica

El cordón de San Francisco lleva tres nudos, cada uno de ellos tiene como significado, los votos que realizan los religiosos al tomar los hábitos: Pobreza, Obediencia y Castidad.

Así es que, justo el día de San Francisco de Asís, este se prepara para azotar a las nubes con el cordón que simboliza el hábito en su vestimenta, al hacerlo éstas no se pueden resistir dejando caer grandes cantidades de agua.

Al agitar nuevamente su cordón, es ahí el momento en que estas nubes dejan escapar fuertes estruendos y enormes relámpagos. Para finalizar, el santo sacude su túnica desprendiendo las últimas gotas de agua de la temporada de mojada.

Otros aseguran que «San Francisco se quita el cordón, para castigar con cordonazos llenos de truenos y relámpagos, a quienes se portan mal».

No obstante, hay otros creyentes que no son tan radicales y dan cabida a una personalidad más alegre y juguetona, colmando de simpatía al santo en su día: “El Santo juega con las nubes y para no mojarse les propina cordonazos, lo que provoca las lluvias truenos y centellas que caen a la Tierra”

Después de la resaca del Cordonazo de San Francisco con sus temporales, trombas de agua y tornados de estos días, los refranes nos hablan de fenómenos que se repiten cada año con sorprendente puntualidad.

El fenómeno natural también se hizo una leyenda que cuenta que cuando el diablo quería lastimar a Francisco, el santo se deshacía del maligno dando cordonazos en el aire. Estos provocaban enormes tormentas de rayos y truenos que hacían huir al demonio.