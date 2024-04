¿PORQUÉ Y POR QUIÉN VOTAR?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Te has puesto a reflexionar ¿Por qué y por quién votar? creo que no, a menos de que seas un fanático partidista casi votarás a ciegas y por un solo partido sin reflexión alguna, pero según los estudios al respecto, la mayoría de los mexicanos decidimos nuestro voto en los tres últimos días cercanos a la elección para valorar cómo se desarrollan las campañas y qué trapitos al sol se van a sacar al final. Según la psicología política, el enigma de tomar la decisión es casi por costumbre mexicana o cultura, se decide hasta el final y lo hacen mediante la influencia de familiares, amigos o compra de votos. Los psicólogos especialistas aseguran que solo el 38 por ciento de los votantes mexicanos lo hacen en forma racional, mediante la reflexión, valorando los mensajes de las propuestas de las y los candidatos, sus partidos y el rumbo político que pretenden seguir.

UN ESCENARIO NACIONAL Y LOCAL COMPLEJO

Nunca como hoy en México en tiempos recientes había existido un adelanto abierto de las pre campañas, hay incertidumbre del rumbo del país, una confrontación abierta de partidos y candidatos, hay marrullerías, trampas, sin cumplir los requisitos electorales a ojos vistos, sin vergüenza alguna quieren ganar y con tantas postulaciones de mujeres u hombres sin merecimiento alguno y lo que es peor sin capacidad ni experiencia, hoy el gobierno federal y los gobiernos locales y los congresos están metidos en las elecciones, por eso tenemos a un IEE local y un INE federal presionados, con sus tribunales locales y federales electorales atemorizados y ninguneados por la actual administración gubernamental, motivo por el cual no hubo orden ni autoridad electoral permitiendo propaganda multimillonaria sin control.

¿POR QUÉ VOTAR?

Mucha gente desconoce que hubo luchas sangrientas en México y en el mundo para lograr consolidar la democracia e instituciones electorales, para hacer los cambios de los gobernantes sin las revueltas o guerras civiles, fue una lucha histórica para la defensa democrática, para llegar al poder mediante el voto y todavía no termina, sobre todo para las mujeres, para que pudieran emitir su voto hasta hace pocos años se lo impedían y a la fecha muchos países rezagados ni las toman en cuenta, y lamentamos que mucha gente no lo valora todavía su derecho al voto y se queda en su casa y hasta presume su ignorancia de que no fue a votar, pero así permite que otros sean los que decidan y elijan a sus gobernantes. Si tu no votas, otros son los que deciden por ti, unidos todos los ciudadanos mediante la reflexión, pero tenemos la capacidad para elegir mejores gobernantes y legisladores.

¿QUIÉN ES LA CANDIDATA IDEAL PARA MÉXICO?

Esta pregunta es personalísima, pero nuestro escenario real, nacional y objetivo analizamos que la elección presidencial en México está prácticamente en dos personas y ambas son mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, una de ellas será la próxima presidenta del país, ni duda cabe, bueno, pero ¿Cuál de las dos sería la ideal? Pues esa es la decisión que cada uno debemos tomar al final de la campaña y como de costumbre, a la mexicana, pero ojalá no sea recibiendo torta o un billete en la mano.

¿DEBEMOS CRUZAR TODAS LAS BOLETAS CON EL MISMO PARTIDO?

En la mayoría de los países más modernos, la experiencia ha demostrado que darle todo el poder a un solo partido ha generado muchas barbaridades y atropellos ciudadanos, a tal grado que en los países del sur hasta se han mantenido como presidentes en el poder cerca de 20 años, un ejemplo es el de Venezuela, que siendo un país rico en petróleo hoy vive con grandes rezagos sociales, a la gente la han empobrecido para hacerla dependiente, millones han emigrado a otros países, y los que se quedan siguen votando por Nicolás Maduro por las ayudas y dádivas que les da para que voten, Cuba no canta mal las rancheras, entre otros muchos regímenes antidemocráticos y autoritarios, por ello es mejor distribuir nuestro voto entre los mejores perfiles, pero no a un solo partido, sería un grave error, necesitamos hacerlo con reflexión para lograr mejores legisladores y alcaldes.

Por todo lo anterior poco a poco en su oportunidad vamos a recabar y exponer aquí las propuestas de los candidatos a senadores y diputados federales que son los de mayor peso político en el orden federal para darnos una mejor idea, así como de los candidatos a legisladores locales, quienes serán los responsables del rumbo político nacional y estatal de Colima.

