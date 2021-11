Por falta de contratos desalojaran a comerciantes de playa San Pedrito

*Ellos tienen más de un año tratando de firmar esos contratos y la autoridad no les dan cita para hacerlo, mencionó la dirigente Rosamar Félix Hernández

Norma Osiris Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Bajo el argumento de que les falta el contrato de arrendamiento, el Ayuntamiento de Manzanillo pretende desalojar a los comerciantes de playa San Pedrito, expresó la dirigente Rosamar Félix Hernández.

Explicó que no existe justificación para desalojarlos y consideró que más bien es un acto arbitrario de parte de la administración municipal, porque ellos tienen más de un año tratando de firmar esos contratos y la autoridad no les dan cita para hacerlo, siendo que está autorizado por Cabildo.

Además, mencionó que no tienen adeudos y si los tienen es porque el Ayuntamiento no ha querido recibir los pagos correspondientes, pues argumentan que no existe contrato alguno de tal contribución que los comerciantes desean saldar.

Enfatizó que no permitirán el desalojo, pues llevan años trabajando en la playa e incluso sin apoyo de las autoridades han librado obras, temporadas malas y recientemente el covid-19, como para que llegue de forma arbitraria y quieran sacarlos.

Señaló que debido a que otros grupos de comerciantes de la avenida México y mercado 5 de mayo también han sido hostigados, existe la posibilidad de unir fuerzas y trabajar para detenerlo la situación que afecta a decenas de familias.