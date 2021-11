Por falta de médico municipal, en Tecomán está fuera de control el tema del VIH

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ángel Chávez Novela, activista social, dijo que el tema del VIH y el control de sexoservidores está fuera de control en este municipio, por lo que hizo un llamado a las autoridades locales para que nombren a un médico municipal que retome sus funciones y haga los exámenes correspondientes sin que sea tan caro para quienes se dedican a este oficio.



“Pagan hasta 400 pesos por el examen, lo que provoca resistencia a cumplir porque apenas sacan para vivir”, comentó.



Chávez Novela dijo que conoce el caso de varias chicas trans que se dedican a este oficio, así como otras que no son trans pero se ven obligadas a vivir del comercio sexual.



«En cuanto a las chicas trans es más complicado porque no hay oportunidades de otro tipo de empleo ya que generalmente son señaladas y discriminadas en el mercado laboral, muchas no tienen el apoyo ni en su familia y se van a la calle a la prostitución, a veces juzgamos a las personas y eso no es fácil, aguantan golpes, regaños, gritos, eso no es un trabajo fácil”, reconoció.



El también líder de la comunidad LGBTI hizo un llamado para que haya un control de las personas que se dedican a este oficio, “antes cada ocho días los revisaban y afuera no hay ese control, también es sabido que hay resistencia porque pagan mucho por los análisis que les piden”, puntualizó.



“Tenemos muchos pacientes positivos y las mismas autoridades no quieren hablar por los tabúes que genera este tema, pero ya es tiempo de romper ideas y de ver el VIH como una enfermedad al igual que una diabetes y se deberían poner más pruebas rápidas y promoverlas, pero el mismo gobierno te esconde las cifras”, señaló.