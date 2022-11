PODER DE DECISIÓN

Es tan corto el amor

y tan largo el olvido.

Pablo Neruda.

Por: Manuel Olvera Sánchez

Hoy en día ante una economía globalizada y ante la enorme influencia que presentan de manera importante el internet y más aún las redes sociales, nos encontramos como sociedad ante la urgencia de transmitirle a nuestros hijos los grandes riesgos a los que se enfrentaran y precisarles lo bueno y malo.

Tal y como lo señala el médico y psicoterapeuta Jorge Bucay en una de sus maravillosas obras, el bebé humano es el único ser vivo que desde el momento de su nacimiento es frágil, dependiente y vulnerable existente en la creación. Incluso cualquier otro ser vivo trátese de los unicelulares o cualquiera otro ser vivo puede sobrevivir sin la asistencia de su padre o madre.

El bebé humano es el único ser vivo que es totalmente dependiente ya que sus posibilidades de sobrevivir son totalmente nulas a no ser que la mamá o el papá estén al pendiente de él.

Para esta problemática la misma naturaleza resolvió que para esta dependencia deberían crearse lazos de afecto, cariño, estima donde difícilmente los padres tendrían el atrevimiento de desprenderse de algo tan valioso como lo son sus hijos.

Pero efectivamente la naturaleza encontró la solución para esa dependencia y logro que el bebé humano para efecto de completar su desarrollo debería estar al lado de sus padres, sin embargo, surgió un nuevo problema, el cómo educar a nuestros hijos.

Como lo señalé en líneas anteriores hoy en día existen una infinidad de riesgos que quizá cuando éramos jóvenes no existían, sin embargo, si estamos en condiciones de señalarle a nuestros hijos sobre lo que está bien y lo que está mal y en torno a esto que sean ellos mismos quienes tomen la decisión correcta, ya que al coartarles su libertad estaríamos en un escenario donde ellos no estarían disfrutando de su felicidad.

Un ejemplo claro, señala el autor, es en el sentido de que crecimos bajo la teoría de que no deberíamos dar el pescado, sino que deberíamos enseñar a nuestros hijos a pescar, situación que hoy en día ya no aplica, lo anterior bajo la visión de que no tiene caso enseñarles a pescar si en los ríos o en los mares no habrá que pescar, estamos viviendo momentos con marcada diferencia.

Y es precisamente aquí donde radica la importancia de saber educar a nuestros hijos y orientarlos sobre el poder de decisión que tendrán que ejercer, pero siempre buscando lo que es mejor para ellos.

Existen una infinidad de actividades en las que nuestros hijos tendrán ese poder de decisión y una de ellas será cuando tengan la oportunidad de elegir a sus gobernantes.

Hoy en día las redes sociales han jugado un papel muy importante en nuestra vida al grado de que en gran medida influyen en la toma de decisiones que en muchas ocasiones provocan el decidir de manera equivocada y las consecuencias suelen ser devastadoras.

Los grandes mercadólogos políticos han encontrado en las redes sociales una forma fácil y sencilla de hacer llegar a los millones de usuarios las acciones a desarrollar por parte de los candidatos en caso de ser favorecidos con el voto de los electores.

Precisamente es ese momento en el cual los votantes y más los que por primera vez tendrán esa posibilidad de sufragar que lo hagan convencidos de que están eligiendo lo que a su juicio será lo mejor para la sociedad en su conjunto.

Debemos fomentar en nuestros hijos la cultura política para que estén involucrados en la infinidad de propuestas y que en realidad sean viables, ya que entre la sociedad mexicana existe total incertidumbre y descontento con relación a como se ha conducido la clase política.

Claro está que los jóvenes se encontrarán con una infinidad de propuestas por parte de los candidatos, pero precisamente politizando a la sociedad es como lograremos una democracia con altos índices de aceptación por parte de la población, serán ellos los que en gran medida dictaran el rumbo que quieren para el país, pero para que puedan tomar la decisión correcta no existe otro medio tan eficiente como el politizar a la sociedad.

Si bien es cierto, los análisis con relación a las propuestas que presenten los candidatos son sanos, resulta fundamental que, en el seno familiar, en las instituciones de educación, así como en las electorales deberían de fomentar foros de manera permanente y abiertos a la sociedad en general con la finalidad de que estos estén involucrados en el tema político y generar una interacción con el objetivo de que la sociedad tome la mejor decisión.

Hoy en día los jóvenes juegan un papel muy importante en la tarea de politizar a la sociedad, ellos cuentan con un gran potencial para poder acercar la política a la gente, el pensar de los jóvenes deben traducirlo en hechos, no solo basta que acudan a los centros escolares si todo eso aprendido en el aula no lo comparten con la sociedad a la cual se deben; sano seria que le reintegraran a la sociedad con acciones como las de politizar a la sociedad.

En el 2024 la sociedad mexicana tendrá la oportunidad de cambiar el proyecto de gobierno federal o continuar con el hasta ahora vigente. Independientemente de los logros o fracasos de las políticas públicas implementadas por la actual Administración Federal, el próximo presidente deberá contar con la visión suficiente de lo que requiere nuestro país y que su proyecto contemple las fortalezas heredadas por la actual administración y con un alto sentido de responsabilidad decida lo que a su juicio no es mejor para México e implemente mecanismos de tal manera que la economía nacional sea más justa y equitativa.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

