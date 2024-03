Participarán estudiantes y académicos en Congreso Mundial del Deporte, en Boston

*En modalidad de cartel, mediante un resumen gráfico del trabajo que señala los aspectos más importantes de la investigación y los resultados obtenidos.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tres trabajos de investigación realizados por estudiantes del área de Educación Física y Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) de la Universidad de Colima, se presentarán durante el Congreso Mundial del Colegio Americano de Medicina del Deporte en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, que se llevará a cabo del 27 de mayo al 1 de junio 2024.

El ACSM 2024 Annual Meeting es la reunión anual del American College of Sports Medicine (ACSM), una organización profesional dedicada a la promoción y el avance de la ciencia y la medicina del deporte. La reunión se llevará a cabo en Boston, Massachusetts del 28 al 31 de mayo de 2024.

Entre los y las asistentes hay investigadores, científicos, fisiólogos, profesionales del ejercicio, médicos, nutricionistas, funcionarios de salud pública y estudiantes, entre otros.

Pedro Julián Flores Dueñas, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinador de la academia de formación deportiva, explicó que desde 2019 han participado en el Congreso Mundial del ACSM, institución que rige la mayoría de investigaciones relacionadas con el ejercicio físico, tanto para el deporte como para la salud.

Este año en particular, continuó, “aceptaron tres trabajos de investigación que se presentarán en la modalidad de cartel, mediante un resumen gráfico del trabajo que señala los aspectos más importantes de la investigación y los resultados obtenidos, mismos que realizaron egresados de Educación Física y Deporte, una estudiante de maestría en Ciencias Médicas, así como egresados del plantel”.

Los trabajos de investigación que confirman su exposición son los siguientes:

“The Impact Of Physical Activity On Body Composition Indices Among Mexican Adolescents: A Cross-sectional Analysis” (El Impacto de la Actividad Física en los Índices de Composición Corporal entre Adolescentes Mexicanos: Un Análisis Transversal), de María Zepeda-Fuentes (estudiante del posgrado de Ciencias Médicas), Fabián Rojas-Larios (asesor clínico), Julián Flores-Moreno (asesor básico), Jaime Orozco-Milanez, Diego Rodolfo Solorio-Carrillo y Andreas Stamatis, (FACSM).

El segundo es: “Vertical Jump Performance And Adiposity Correlation In Male Amputee Mexican Soccer Players: An Exploratory Analysis” (Correlación entre el rendimiento del salto vertical y la adiposidad en jugadores de futbol mexicano amputados: un análisis exploratorio), de Julián Flores-Moreno, Consuelo Morquecho Rodríguez, Vicente Viera Vázquez, Sebastián Vázquez Martínez, Andreas Stamatis (FACSM) y Tlamatini Barajas-Pineda.

El último es “Cardiorespiratory fitness and body composition in Mexican adolescents: a gender-specific analysis of their relationship” (Aptitud cardiorrespiratoria y composición corporal en adolescentes mexicanos: un análisis específico de género de su relación), de Jaime Orozco-Milanez (posgrado en Ciencias Médicas), Fabián Rojas-Larios (asesor clínico), Julián Flores-Moreno (asesor básico), María Zepeda-Fuentes, Diego Rodolfo Solorio-Carrillo, José del Río-Valdivia y Andreas Stamatis (FACSM).

En el primer trabajo evaluaron el porcentaje de masa grasa y masa muscular en una muestra de 65 adolescentes, estudiantes de Educación Media Superior, lo que permitió conocer la asociación del porcentaje de grasa y masa muscular para concientizar sobre la actividad física, visualizando el impacto que ésta tiene sobre indicadores de composición muscular y para mejorar el estado de salud.

El segundo trabajo buscó determinar el perfil funcional de deportistas amputados y evaluó sus capacidades físicas, a través de lo cual se generó información para posteriores trabajos de investigación en una población que no es evaluada comúnmente.

En el tercer proyecto fueron evaluadas las capacidades de deportistas adolescentes, para así poder atenderlos bajo condiciones específicas mediante un monitoreo sistemático que permita tener una metodología acorde y obtener el máximo provecho en su desarrollo deportivo.

La Reunión Anual del ACSM tiene una larga tradición en reunir a personas de todas las disciplinas de la medicina deportiva para establecer contactos y compartir información; en esta ocasión asistirán más de cuatro mil científicos, investigadores, educadores, médicos, profesionales de la salud y estudiantes.