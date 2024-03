Egresan 15 nuevos biólogos, en Tecomán

*“Hoy se integran a la sociedad 15 profesionistas comprometidos con el diseño y ejecución de estrategias para la conservación y utilización ética y sustentable de los recursos naturales”: Marco Tulio.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) de la Universidad de Colima, campus Tecomán, entregó 15 certificados a estudiantes de la licenciatura en Biología generación 2019-2024. A la ceremonia, realizada en el plantel, asistieron familiares de las y los jóvenes y la comunidad universitaria.

Marco Tulio Buenrostro Nava, director de la FCBA, mencionó que para la facultad y la UdeC es un día de mucho orgullo y alegría “porque hoy se integran a la sociedad 15 profesionistas comprometidos con el diseño y ejecución de estrategias para la conservación y utilización ética y sustentable de los recursos naturales”.

Aseguró que, más allá de los conocimientos adquiridos en las aulas, los laboratorios y el campo, “se llevan lecciones valiosas sobre resiliencia, adaptabilidad y trabajo en equipo. Han aprendido a enfrentar los desafíos con determinación y perseverancia y a colaborar con sus colegas para alcanzar objetivos comunes”.

Por último, destacó que el 94% de las y los egresados logró un buen desempeño en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). De éstos, un 25% obtuvo un desempeño Sobresaliente; “es un gran logro, no solo para ustedes sino también para los y las docentes y administrativos que han implementado estrategias para lograr estos resultados”.

Carlos Alberto Montes Carbajal, delegado de Tecomán, en representación del rector Christian Torres Ortiz Zermeño, dijo que “al entregar este documento reconocemos no solo sus logros académicos, sino también su pasión por la ciencia, así como su compromiso con el avance del conocimiento en el campo de la biología. Ustedes son la próxima generación de biólogos y biólogas que marcarán la diferencia en nuestro país y más allá”.

Para finalizar, comentó que este evento “es un recordatorio del compromiso que tiene la UdeC de proporcionar una educación pertinente y de calidad, que prepare a nuestros graduados para enfrentar los desafíos del mundo con confianza y determinación”.

Andrés García Aguayo, padrino de generación, agradeció la distinción y pidió a las y los egresados no sentirse menos y destacar siempre en el mundo laboral “dedíquense a lo que quieran, háganse respetar, obren bien y no porque sean biólogos tienen que hablar poco o no participar, anímense a tomar decisiones”.

El egresado Luis Natanael Ríos Bricio, en representación de sus compañeros, dio las gracias a sus familias “por el apoyo moral y económico, así como por el amor, esfuerzo y dedicación brindados durante este tiempo”.

A sus maestros, les agradeció “por transmitirnos sus conocimientos y experiencia, por convertirnos en personas críticas y otorgarnos las herramientas necesarias para vivir un nuevo rol en la sociedad y lograr nuestras metas”.

“Tuve la fortuna de estar en un grupo con personas de una firme personalidad, con ideas, inspiraciones y visiones del mundo completamente propias. Por ello, sé que a donde quiera que vayan le darán su propio toque personal a cada situación; sé que nosotros tenemos el potencial para mejorar el mundo” concluyó.