Participa UdeC en foro regional ANUIES para diseño de evaluación y acreditación de la Educación Superior

*“Deseamos que el sistema se caracterice por su objetividad, imparcialidad y sentido ético en la aplicación de estos procesos, atendiendo a la transparencia, rendición de cuentas y a la responsabilidad social”: Jaime Valls, secretario general ejecutivo de ANUIES.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes, en la modalidad virtual, se realizó el Foro Regional de Consulta para el diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), que convocó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En este evento tuvieron participación varios universitarios y estuvo como invitado el rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño.

Este Sistema es coordinado por el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en colaboración con la ANUIES.

Al dar la bienvenida, Francisco Javier Avelar González, presidente del consejo de la Región Centro Occidente de ANUIES y rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, agradeció a los presentes su participación e hizo votos “para que el análisis y reflexión académica sobre nuestro sistema de evaluación y acreditación sea fructífero y atienda eficazmente las grandes áreas de oportunidad”.

La Región Centro Occidente (RCO) de ANUIES está integrada por las universidades e instituciones educativas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima.

Al tomar la palabra, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, dijo que estos foros “representan una responsabilidad y oportunidad para hacer propuestas relevantes en el diseño del sistema de evaluación y acreditación, que respondan a los nuevos tiempos de transformación de la educación superior”.

Desde la ANUIES, continuó, “deseamos que el sistema de evaluación y acreditación se caracterice por su objetividad, imparcialidad y sentido ético en la aplicación de los procesos de evaluación y acreditación y que, atendiendo a la transparencia, rendición de cuentas y a la responsabilidad social de todos los actores involucrados en el sistema de evaluación y acreditación, se difundan sus procedimientos, mecanismos e instrumentos, así como los resultados alcanzados para conocimiento de la sociedad”.

Al inaugurar los trabajos de los foros, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora de Educación Superior Universitaria de la SEP, destacó que la creación del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior no es como antes, donde se privilegiaba la competitividad y qué institución ofrecía más carreras; “lo que queremos lograr es la mejora continua a través de la conciencia que tienen las comunidades universitarias, que en estos procesos de mejora se dé también un seguimiento y evaluación a las políticas, estrategias y acciones establecidas en materia de educación superior, así como la participación de las comunidades, el fomento de la evaluación, la formación y capacitación permanente, el rigor metodológico y el apego estricto a criterios académicos”.

Propuso que estas prácticas de evaluación tiendan a marcos de referencia y criterios aceptados a nivel nacional e internacional, “a la difusión de procedimientos, mecanismos, instrumentos, y sobre todo a la revalorización del personal académico de las Instituciones de Educación Superior.

El tema de la revalorización, concluyó, es importante porque durante la pandemia, las y los docentes “abrieron las puertas de su casa para que no se cerraran las escuelas; porque ellos están ante treinta o cuarenta seres humanos que son los que están transformándose, y porque recordemos que las universidades son esos espacios donde nos transformamos unos a otros y donde aprendemos a trabajar y vivir en comunidad, así que este Sistema debe convertirse en este aspecto donde no sólo estamos observando que hayamos cumplido con la currícula, sino que podamos hacer que nuestros egresados no sólo sean buenos profesionistas, sino también buenos seres humanos aprendiendo y viviendo en comunidad”.

Una vez inaugurado el foro, siguieron las participaciones distribuidas en dos mesas de trabajo. En la primera mesa participaron varios universitarios. La primera fue la Dra. Susana Aurelia Preciado, directora general de Educación Superior, quien dijo que los retos en la elaboración de este Sistema “son el identificar las áreas de mejora, la creación de un fondo para aquellas instituciones que las requieren y la promoción de procesos de evaluación colegiada e involucramiento de autoridades a nivel institucional; los procesos, además, deben ser menos burocráticos y no cerrados ni aislados”.

El segundo universitario fue el Dr. José Manuel Orozco Plascencia, director de la Facultad de Economía. Él habló del uso limitado de los resultados de acreditación en términos de financiamiento y viabilidad con base en el comportamiento del mercado, y mencionó diez áreas de oportunidad que indican que los resultados deben ser analizados en un sentido pragmático, facilitando que las instituciones generen expectativas favorables para el mercado y el desarrollo armónico de la sociedad.

Al tomar la palabra, Clara Haydee Nava Michel, encargada de acreditaciones de programas educativos en la UdeC, aseguró que “las evaluaciones deben contribuir a que las instituciones logren la excelencia en la educación en donde el eje central es el estudiante, la enseñanza apegada a los principios de igualdad, el compromiso social, la justicia social, equidad, mejora continua, innovación en proceso de enseñanza-aprendizaje y resolución de problemas”.

También participó la Mtra. Sandra Nohemí Larios López, directora de Calidad Institucional, quien habló de revalorizar y readaptar el modelo de calidad propuesto por la Organizanización Internacional de Estandarización (ISO) “como marco de referencia para el diseño y operación del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que permita la comprensión del contexto interno y externo diverso de cada institución educativa, para definir criterios de evaluación y acreditación pertinentes basados en una estructura global y de alto nivel que garantice el cumplimiento del marco normativo”

Por último, el Dr. Carlos Ramírez Vuelvas, coordinador general de Extensión, habló sobre la medición de la pertinencia de extensión y vinculación de los programas educativos de educación superior: “Deberían ser creados comités en este rubro que analicen la pertinencia de los programas educativos respecto a las condicionantes del contexto social; de esta manera, se podrían generar los adecuados a las necesidades del contexto y favorecer a la política de formación integral de los estudiantes”.