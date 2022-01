Otra vez condena internacional a México por culpa de la investigación

“Justicia eficiente”

Por: Ángel Durán.

Otra vez un tribunal internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos) condenó al Estado mexicano por la responsabilidad internacional, al no haber hecho una investigación bajo los estándares de justicia eficiente, cuando asesinaron al activista y defensora de derechos humanos Digna Ochoa en el año de 2001.

La sentencia que emite este tribunal internacional, declarando que el Estado Mexicano no hizo la investigación a la que estaba obligado conforme a su propio sistema constitucional, se da en un momento crucial, pues tenemos que voltear a ver lo que ya, en repetidas ocasiones tanto organismos internacionales como columnas en todos los medios rotativos del país, han estado pidiendo que las investigaciones judiciales y ministeriales, se hagan apegadas a los usos y buenas prácticas para hacer justicia.

Hay que recordar que, la activista y defensora de derechos humanos Digna Ochoa, apareció muerta en un despacho jurídico, producto de disparos de arma de fuego, y las autoridades mexicanas se vieron rebasados por la crítica nacional e internacional, ya que habían cerrado el caso rápidamente argumentando que se había suicidado; no obstante, de que, la activista había estado presentando denuncias que nunca se investigaron, por amenazas de muerte.

El Estado Mexicano, según sus investigaciones llevadas a cabo los por la policía y los ministerios públicos que investigaron el caso, trataron a toda costa de encubrir ese asesinato y siempre aseguraron que había sido un suicidio.

Ahora el tribunal internacional condena al Estado mexicano por la responsabilidad internacional al haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado internacional que el Estado mexicano se comprometió a respetar todos los derechos que ahí se encuentran, incluyendo el acceso de justicia adecuada para todos los mexicanos y mexicanas que lo requiriesen; en este caso el tribunal internacional señala que México incumplió a sus deberes de hacer una buena investigación y que no obstante de que le quitaron la vida de manera injusta a Digna Ochoa el Estado Mexicano fue incapaz de hacerle justicia, que incluso dejó de hacer su labor de investigación con pruebas que no se tomaron en cuenta y de que no se agotaron varias líneas de investigación.

No es la primera vez que se condenan al Estado mexicano por estas irregularidades que subsisten, por la falta de investigación de las ahora fiscalías generales de los estados, de sus policías y departamentos de investigación criminal; este mismo tribunal interamericano, también condenó por la responsabilidad internacional a nuestro país en 2009 y 2018; en los casos conocido como campo algodonero contra México o muertas de Juárez y caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, respectivamente y en todos ellos, ha habido una mala investigación ministerial y por eso, los tribunales internacionales reprocha enérgicamente la mala investigación de los delitos en la forma en cómo se llevan a cabo en la República mexicana.

México, tienen un deber ante la sociedad de tener un sistema jurídico real y que en verdad proteja los derechos humanos de las personas, las fiscalías generales de los estados, sus fiscales, las y los ministerios públicos, las organizaciones de policía tienen que trabajar en conjunto para hacer una buena investigación y castigar a los responsables de quienes cometan delitos; este es una resolución que les debe llamar a la reflexión y evitar este tipo de deficiencias, si no queremos seguir condenados por tribunales internacionales y más, si queremos mejorar las condiciones de justicia para las víctimas.

Fuente de la información para quien quiera ver la resolución completa. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_447_esp.pdf

www.angelduran.com