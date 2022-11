AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

*El pasado miércoles, arrancaron obras de infraestructura carretera muy importantes para nuestra Colima.

La gobernadora, Indira Vizcaíno Silva y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, Jorge Nuño Lara, dieron el banderazo a las obras de ampliación de cuatro a seis carriles de la carretera Armería – Manzanillo, la construcción del puente Tepalcates II, entre otras, con una inversión superior a los 4 mil, cuatrocientos millones de pesos.

Obras que representarán una buena cantidad de empleos, directos e indirectos, así como el mejoramiento, una vez terminada, de la seguridad en el transporte y de las personas que por ahí transitan con frecuencia, así como para los turistas que nos visitan en cada temporada vacacional.

Al término de estas obras, que será en un plazo aproximado a los 18 meses, seguramente será un buen incentivo para las inversiones, particularmente en el puerto de Manzanillo, potencializando se crecimiento y desarrollo.

La gobernadora, Indira Vizcaíno, también dijo que se atenderán las carreteras estatales, que están abandonadas desde hace varios años, con una inversión cerca de los 80 millones de pesos.

Y como lo dice nuestro presidente, AMLO, obras son amores y amor con amor se paga. Con acciones como éstas, es como se debe responder a los opositores que a cada rato dicen que no hay obras.

Un opositor ya respondió me dijo: “Vaya, hasta que el peje se acordó de Colima”. La realidad es otra, había que responder primero el pueblo, a los más pobres y a los que por más de 30 ó 40 años fueron olvidados.

Pero bueno, lo importante es que a Colima le va bien con la gobernadora Indira Vizcaíno.

VENDEDORES DE SUEÑOS

* Xifra es un fraude persistente y tolerado por las autoridades.

Hay modelos de negocios que son verdaderos vendedores de sueños, envuelven a las personas para que inviertan, para después dejarlos colgados de la brocha, perdiendo todo su dinero, que quizá son los ahorros de toda su vida.

En algunos casos son modelos que convierten el dinero fiduciario en bitcoin, con la promesa de generar grandes rendimientos, al menos, superiores a los que paga la banca, con la idea de duplicar la inversión original en uno o dos años. Los montos de las inversiones van de los 300 dólares hasta los 50 mil dólares o más.

También prometen que, si ingresas a más personas, puedes obtener mayores ganancias en poco tiempo.

Sin embargo, al poco tiempo de estar funcionado bien, la situación cambia, ya no puedes hablar con nadie, se suspenden los pagos de los rendimientos y todo mundo se te esconde.

Es el caso de una empresa denominada XIfra que, a partir de marzo del presente año, dejó de pagar dividendos y no es posible localizar a nadie, donde había oficinas ya no hay nadie y en los teléfonos nadie responde.

Y lo peor, no hay documentos con los que exigir la devolución de tu inversión, por lo que Xifra es un fraude persistente y tolerado por las autoridades.

Los retiros supuestamente se aplazaron para el mes de septiembre, ya estamos a mediados de noviembre y nada, nadie supo, nadie sabe y nadie sabrá del futuro de los dineros de pequeños inversionistas que compraron un sueño.

La experiencia nos ha demostrado que este tipo de negocios llegan roban y se van sin que nadie pueda hacer nada. Y muchas veces son propiedad de políticos o empresarios gandayas que esquilman al pueblo y nada pasa.

HIJOS DE LA MALA VIDA

Por muchos años no quejamos de los malos gobiernos, viendo cómo en uno o dos sexenios, los políticos de la cúpula se enriquecían a manos llenas. Y siempre guardamos la esperanza de un cambio verdadero.

Y como dicen que no hay mal que dure cien años, ni persona que los aguante, llegó el 2018 con una gran persona al frente, me refiero al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien jamás quitó el dedo del renglón y logró encumbrarse hasta llegar a Palacio Nacional.

¿Pero qué creen? La resistencia empoderada por la corrupción y la impunidad, con la fuerza que da el dinero mal habido, está haciendo más ruido que una parvada de hurracas.

¿Quiénes integran la resistencia? los políticos de corte neoliberal, los medios y comunicadores que por años fueron maiceados, empresarios que hicieron un edén de este país, al vender productos chatarra a buenos precios y no pagar los impuestos como era correcto. Otros tantos que escudados en sindicatos y otros empleos se dieron la dolche vita.

Ahora la gran ventaja es que tenemos un gobierno que respalda a las mayorías, al pueblo de a pie y ese pueblo respalda al presidente, Andrés Manuel López Obrador, es decir, amor con amor se paga.

Por tanto, no tengo empacho en afirmar que, en la marcha del domingo, muchos fueron porque les hicieron manita de puerco o porque les pagaron un buen billete. No son tontos, reciben la lana, pero en el fondo respaldan la reforma electoral del Presidente.

Algo parecido a lo ocurrido en el 2018, la gente recibía los apoyos de todos los partidos políticos, pero al final votaron por Morena. Son pobres, no tontos.

Para un servidor, un termómetro fregón que me indica que el trabajo del presidente va por el mejor camino, es la andanada de golpes que le tiran, porque debemos recordar que sólo se apedrean los árboles de que dan los mejores frutos.

Tengo amigos y conocidos que en público se desgañitan lanzando vituperios y ofensas en contra del cambio verdadero, pero ya en lo particular, en lo oscurito, apoyan lo que viene haciendo uno de los dos mejores presidentes de la historia de México.

Y es el caso de la reforma electoral, misma que busca reducir el número de senadores, diputados, tanto federales como estatales y regidores. Así como los magistrados del INE y del TEPJF. Algunos me han dicho: “Sí, que saquen tanta rata de los congresos”. Incluso priistas y panista me lo han manifestado.

Por cierto, los adversarios de la cuarta transformación, lo que buscan con sus marchas es desgastar al Presidente, no tanto apoyar Lencho Córdova, pero no se dan cuenta que más lo fortalecen. De igual manera, protestan en contra de la reforma electoral propuesta por AMLO, pero no dicen por qué, sólo protestan y punto, algo que me parece muy loco y denigrante para alguien que se quiere llamar opositor.

EDUCACIÓN POR LA VÍA CORRECTA

Quizá uno de los peores males del neoliberalismo a la mexicana sea el haber abandonado la educación en su concepto para fino, que es la formación productiva, social y humana del ser.

Y con esto me refiero a preparar al hombre y la mujer, para ser productivos, respetuosos y amable con sus congéneres y tener valores que lo diferencien claramente con los animales, esto sin en ánimo de ofender a los animales que la mayoría se comporta mejor que los humanos.

Antes se veía a la educación como una forma de entretener a los jóvenes ocupados, mientras los padres trabajaban.

Pero, pensemos qué se debe conjugar para que la educación cumpla, les explico: se deben tener estudiantes que estudien y aprendan, porque no debemos olvidar que durante el neoliberalismo se prohibió reprobar a los alumnos, no recuerdo si sólo a los de primaria o también a los de secundaria. Lo que provocó que hoy tengamos profesionistas que no saben leer y escribir correctamente.

También es necesario contar con verdaderos profesores, con vocación y calidad humana. Y aquí les voy a relatar una experiencia personal, mi padre quería que yo fuera profesor porque, en aquel entonces saldría con trabajo y aunque no sirviera, iba a tener un sindicato que me respaldara y me defendiera a capa y espada. Me causaba risa cuando me decía: el sindicato más fuerte de México es el SNTE porque ahí hasta el más pendejo sabe leer y escribir. Ahora veo que no, porque hay profesores que no saben leer y escribir correctamente.

También se requieren espacios suficientes, dignos y limpios. Lo mismo que todo lo necesario en el campo material, como programas educativos, herramientas didácticas y otras más.

Y me atreví a escribir del tema porque me enteré que los alumnos que no estudien van a reprobar, no porque el profesor quiera, sino porque no estudian, que fue otro de los hábitos que se perdieron, ya que al saber que no te van a reprobar, ¿para que estudiar?

Finalmente, considero que en este gobierno se están haciendo bien las cosas y lo digo porque los opositores cada día echan más mentiras y lanzan golpes a diestra y siniestra. Al grado que entre ellos mismos se pegan y eso es bueno para el Gobierno de México.

¡He dicho!