No tolero el mal uso de recursos, las flojeras, ni la desatención a la gente; advierte Gaby Mejía

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Cuauhtémoc, Col.- Al encabezar la primera ceremonia cívica de la administración 2021-2024, la presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez, dijo que el reto es grande pero “estoy convencida que con la voluntad, el talento y la participación de todos, sacaremos adelante a este nuestro municipio que tanto amamos”.

Durante su mensaje y luego de hacer entrega de los nombramientos a directores y jefes de área que la acompañarán en su gobierno, al alcaldesa se comprometió a trabajar todos los días de manera incansable e invitó a los presentes, desde miembros del cabildo, todos y cada uno de los trabajadores, a sumarse y hacer un gran equipo, en donde cada quien aporte su granito de arena, “pues yo no podré hacerlo sola”.

Adelantó una reestructuración en las áreas de la administración municipal y pidió tener confianza en que todo se hace con el fin de dar buenos resultados.

Pidió de manera especial que la atención a la gente sea buena, entendiendo que a nadie le gusta acudir a oficinas públicas para realizar trámites; pero quien lo haga debe ser atendido con calidad humana y si en ese momento es posible dar solución a la queja, petición o planteamiento, debemos hacerlo, o en su defecto informar cuándo será posible y si no lo es, también decirlo.

Mejía Martínez dio a conocer que implementarán algunas estrategias para mejorar muchas de las situaciones o problemáticas que actualmente se enfrentan en la administración y como municipio, aceptando que no traen una varita mágica pero que tiene claro cuál es el rumbo

Habló de mejorar las áreas de trabajo para que los espacios sean dignos y de esta manera, quienes laboran en la institución, puedan además de sentirse cómodos, contar con las herramientas, los equipos y espacios adecuados, para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.

Lo único que no queremos –indicó- es gente floja o que utilice los recursos públicos para el bien personal, “el dinero que aquí se genera es para dar servicios, para atender a la población, no para llenar nuestros bolsillos, así que quien quiera hacerse rico en el ayuntamiento que vaya buscando otra opción, porque yo no lo voy a tolerar, ni lo voy a permitir de nadie”.

En el mismo sentido fue clara al señalar que quienes inician con ella en esta administración, se irán con ella, pues ha sido un desacierto el ir engrosando la nómina municipal cada tres años, con las consecuencias especialmente económicas que ahora se viven y que complican el brindar los servicios públicos con la calidad que la población del municipio se merece.

Cabe mencionar que a esta primera ceremonia cívica organizada por los miembros del cabildo, asistió la diputada local del VI distrito, Hilda Lizette Moreno Ceballos, y contó con la participación activa de los regidores en la lectura de efemérides, así como la escolta de la Dirección de Seguridad pública y Vialidad.