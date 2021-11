No se ha atendido a menores agredidos por su mamá, admite directora del DIF Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Sobre el caso de la mujer de 28 años de edad vecina de Cerro de Ortega que anoche intentó suicidarse y minutos antes agredió a sus tres hijos menores, el DIF municipal no ha actuado porque aún no se tiene «toda la información»; admitió la directora de la Institución, Argelia López Zúñiga.

«Necesito comentarlo con la abogada, no me gustaría como ya dar ahorita una información», señaló.

López Zuñiga reconoció que el DIF municipal se dio cuenta de este lamentable hecho por los medios de comunicación, «ahorita no tenemos conocimiento, me di cuenta lo que sucedió por los medios».

Dijo que al igual que este caso siempre se busca ayudar a las familias, «siempre se busca tener un acercamiento, nada más que ahorita no me gustaría dar una declaración sin tener todos los elementos porque me parece irresponsable de mi parte, yo voy a checarlo con el jurídico».

Al cuestionarle si a más de 16 horas del hecho ya han tenido un acercamiento para saber las condiciones en las que se encuentran los menores, reconoce, «ahorita no se ha tenido todavía».