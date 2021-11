Tras intentar matar a sus hijos, mujer quiso suicidarse

*No hubo apoyo del ayuntamiento para traslado ni del pabellón psiquiátrico de Ixtlahuacán.

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Alrededor de las 8 de la noche de ayer martes, una mujer de 28 años de edad intentó quitarse la vida al tratar de colgarse con una soga en el interior de su vivienda pero antes quiso hacer lo mismo con sus tres menores hijos.

Los hechos sucedieron en la colonia El Bordo en la comunidad de Cerro de Ortega.

Miguel Ángel Vázquez Espíritu, ex presidente de la Junta municipal de esa localidad informó vía telefónica desde el municipio de Ixtlahuacán, lugar donde se encuentran desde anoche intentando que la mujer sea atendida en el pabellón Psiquiátrico, que ya es la segunda ocasión que intenta suicidarse y hacer lo mismo con sus tres hijos, de 5, 4 y 3 años aproximadamente.

Vazquez Espíritu reveló que fue uno de sus hijos quien informó a sus vecinos que su madre estaba colgada en su casa y tras una pronta reacción lograron cortar la soga.

El ex presidente de la Junta municipal dijo que con el apoyo de más personas trasladaron a la mujer al pabellón Psiquiátrico de Ixtlahuacán, sin embargo no quisieron atenderla argumentando que no había psiquiatra.

Vazquez Espíritu dijo que tras los hechos se pidió el apoyo del ayuntamiento para el traslado de la mujer pero no se tuvo respuesta.

Hasta las 8 de la mañana de este miércoles Rosa «N» aún no era atendida en el pabellón Psiquiátrico de Ixtlahuacán.