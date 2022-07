Nace en redes sociales una nueva modalidad de padrinazgo: padrinos de útiles escolares

CN COLIMANOTICIAS

México.- La historia de una mujer que contactó a amigos para pedirles ser “padrinos de útiles escolares” de su ‘bendi’, se hace viral en redes sociales.

En Facebook, Liliana de la Cruz compartió los mensajes donde su amiga le pide dinero con una polémica “nueva moda” de padrinos.

Y es que, de acuerdo con la mujer, ahora se está usando tener “padrinos de útiles escolares” cuando tienes más de un hijo estudiante.

A través de Facebook, se hace viral el caso de una mujer que quedó exhibida y en ridículo, luego de pedirle a amigos ser “padrinos de útiles escolares” de su hija.

En un inicio, Liliana de la Cruz no podía creer que la nueva moda fuera tener “padrinos de útiles escolares”.

Por ello, prefirió preguntar en redes sociales que tan cierto era esto.

“Pregunta seria. ¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso.”

La supuesta amiga, envió mensajes de WhatsApp a Liliana para preguntar si, tanto ella como su esposo, podían ser los “padrinos de útiles escolares” de su ‘bendición’.

“Oye Lily, quería pedirte un favor. Ya ves que mi niña acaba de salir del kínder (…) es que como he visto que tu esposo y tú no tienen niños, ¿crees que pudieran ir de padrinos de útiles?”

Mensaje de la amiga

CONVERSACIÓN «PADRINOS DE ÚTILES ESCOLARES» (LILIANA DE LA CRUZ / FACEBOOK)

Liliana no se negó a ser madrina; sin embargo, ante la duda de qué tan real era la propuesta, le dijo a la amiga que debía platicarlo con su esposo.

La mujer continuó insistiendo en su búsqueda de “padrinos de útiles escolares”, pues ella solo no podía cubrir los gastos de sus 3 hijos.

“Es como que lo más nuevo que se está usando”, comentó.

CONVERSACIÓN «PADRINOS DE ÚTILES ESCOLARES» (LILIANA DE LA CRUZ / FACEBOOK)

La historia no tardó en hacerse viral, por lo que la mujer se enteró que estaba quedando en ridículo en redes sociales.

Se indignó y hasta bloqueó el contacto de Liliana.

“Yo lo hice con buena intención y, como tu no tienes hijos, dije ‘pues si va a poder’. Pero ya ve que solo te burlas (…) NO quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar (…) no pongas mi nombre.”

Mensaje de la amiga

CONVERSACIÓN «PADRINOS DE ÚTILES ESCOLARES» (LILIANA DE LA CRUZ / FACEBOOK)

Con información de SDPNoticias