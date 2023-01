Muere Lisa Marie Presley a los 54 años de un paro cardíaco

El medio también destacó que Presley, de 54 años, se encuentra en estado crítico y que está siendo asistida por un marcapasos temporal.

Presley siguió los pasos de su padre y, en 2003, lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no ha sacado ningún disco nuevo.