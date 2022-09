Moto taxis en Manzanillo ‘fuera de control’, reconoce diputado de Morena

*Día a día se registran accidentes. *Se debe tomar una decisión ya sobre si son o no regularizadas este tipo de unidades.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Las moto taxis o motos adaptadas “ya representan un serio problema” y “es un problema que se ha salido de control”, afirmó el diputado manzanillense por Morena Francisco Rubén Romo Ochoa.

Afirmó que este tema “debe ser abordado a la brevedad por las autoridades de la Subsecretaría de Movilidad y del Gobierno del Estado”, pues afirmó “que cada vez están ocurriendo más accidentes en este tipo de unidades en el puerto de Manzanillo y quienes están ofreciendo esos servicios no se están responsabilizando de las víctimas”.

Aclaró que las motos adaptadas “no cuentan con seguro de viajero, en consecuencia no se les puede garantizar el servicio médico a quienes se ven involucrados en algún percance”.

Romo Ochoa quien dijo que ha sostenido pláticas con la Subsecretaria de Movilidad de Gobierno del Estado, Livier Rodríguez, y en la bancada del grupo parlamentario de Morena se va acordar una reunión con la funcionaria estatal, “para tocar ese tema que urge”.

“En Manzanillo es un problema que ya se salió de control, tenemos cada vez más accidentes, tenemos cada vez más reclamos de la sociedad de que se meta en ordenamiento a este medio de transporte, que para mí en lo personal sigue representando un peligro porque no cuentan con seguros y cualquier accidente y cualquier persona que esté haciendo uso de un moto taxi, no cuenta con un respaldo de que alguien los pueda indemnizar en caso de una hospitalización o en caso, de, ojalá Dios no lo quiera, de muerte, que creo que hasta ahorita no ha habido”.

El diputado por Manzanillo, dijo que él urge a las autoridades, en este caso de Movilidad, “que nos acerquemos a pláticas, porque no queremos que llegue el momento de que se presente una desgracia y entonces sí a quién le vamos a echar la culpa”.

Por eso dijo que “tiene que ser regularizado este medio de transporte, si se va a llevar o no se va a llevar a cabo, ya tomar la decisión y tomar el toro por los cuernos, porque la verdad es un tema que urge y que se está saliendo totalmente de control y que aparte ya es de seguridad en el estado”.

Recordó que “recientemente resultó lesionado un niño y tuvieron que trasladarlo hasta la ciudad de Colima y el dueño de la moto taxi, no se hizo cargo de los gastos médicos del menor, quien siguió con problemas del accidente y afortunadamente no murió, pero cada vez ha habido más casos, porque el parque vehicular va en incremento, ya en Manzanillo se tiene un parque de más de 700 motos adaptadas”, concluyó.