Mon Laferte anuncia que se encuentra embarazada

México.- Mon Laferte anunció a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada, después de estar por un año intentándolo.

La cantante chilena de 38 años publicó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que aparece con un vestido largo con olanes de color rosa.

En la publicación puso que por fin lo logró tras estar un año intentándolo y tomando hormonas para lograrlo.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, escribió Mon Laferte.

Estas son mis primeras fotos embarazada 😭 Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas 😵‍💫 Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡soy feliz! Seré mamá, que hermosa es la vida😭 pic.twitter.com/kpO8xly9zB — Mon Laferte (@monlaferte) August 17, 2021

La artista también contó que se aproxima una gira y que debe de estar subiendo contenido a sus redes sociales, razón por la cual decidió contarle a sus seguidores sobre su futura maternidad.

Mon Laferte también confesó que se siente diferente, que tiene el cabello muy feo y que su peso es como una montaña rusa, pero que se siente muy feliz.

“Seré mamá, no sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, concluyó la cantante.

Hace poco dejó ver imágenes junto a su pareja Joel Orta, músico que se desempeña como jefe de producción de sus shows.

Orta de nacionalidad mexicana, es miembro de la agrupación musical que lleva por nombre «Celofán».

Los rumores apuntan que su relación comenzó aproximadamente en el año 2019. En tanto, cabe recordar que, el músico fue el que le ayudó a pintar los murales en Valparaíso a Mon Laferte.

