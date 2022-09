‘Militarizar’ la Guardia Nacional es para que en elección de 2024 intimiden a la gente y voten por Morena: Xóchitl Gálvez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el querer «militarizar» la Guardia Nacional tiene que ver con las elecciones presidenciales de 2024.

«El presidente (de México, Andrés Manuel López Obrador), quiere imponer su ley rumbo a las elecciones intimidando para que la gente vote por Morena».

Añadió: «No se les olvide que Andrés Manuel viene de la época de (Luis) Echeverría con talante autoritario».

La legisladora federal panista comparó el Ejército con el Presidente, ya que aseguró no se puede disentir, si alguien de tropa dice algo del Ejército lo mandan llamar, lo arrestan y castigan.

«Así el presidente que no deja que nadie de su equipo disienta, no permite que le cuestionen, por esos son similares de autoritarios».

Para Gálvez Ruiz, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es peor que el PRI.

«Antes decían que nadie aguantaba un cañonazo de 50 mil pesos, pues ahora nadie aguanta una candidatura por Morena, son los mismos mecanismos, son igual de perversos».

«En lo personal me vomito, dicen que la política es el arte de comer caca sin hacer gestos, yo nunca me la he comido en mi vida, pero sí la he olido y estoy oliendo mucha caca aquí».