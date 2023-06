Messi detenido en China por autoridades migratorias

CN COLIMANOTICIAS

China.- La Selección de Argentina sostendrá un par de partido amistosos en Asia, primero ante Australia y después contra Indonesia, razón por la cual los jugadores sudamericanos comenzaron a reportar en el China durante los últimos días.

There’s was passport issue with Messi’s arrival to China causing delay but look at De Paul continuing to body guard Messi, we all need a friend like that, don’t we?

