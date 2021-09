Menos Secretarías, más atención enfocada a la gente. Congreso podría aprobar la próxima semana…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Se ha puesto a analizar lo que durante décadas le ha costado al pueblo de Colima el sostener un gabinete de gobierno estatal de 20 personas que en su gran mayoría es poco el trabajo que realizan y mucho el gasto en nómina de ellos y sus colaboradores, mientras que en otros casos el ser secretario en nuestra entidad representa el pabellón del ego, porque lejos de estar cercanos a la gente y en contacto, se creen hechos a mano y ven el trabajo de la dependencia como una gran oportunidad de aparecer en una boleta electoral, o ser premiados con una diputación plurinominal, como fue el caso de Carlos Noriega García, en medio de haber dejado un estado quebrado y tras la elección no regresar a culminar el caos del que fue parte. Por eso y mucho más es importante fusionar las Secretarías que actualmente operan en el gobierno del estado de Colima, para formar un gobierno más eficiente y más transparente, situación en donde el Congreso del estado será fundamental para cambiar para bien la administración pública estatal.

En Febrero de 2016 el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez presentó a los integrantes de su gabinete, designándolos de la siguiente manera: Secretaría General de Gobierno Arnoldo Ochoa González, Secretaría de Planeación y Finanzas Carlos Noriega García, Secretaría de Administración y Gestión Pública Kristian Meiners Tovar, Secretaría de Desarrollo Social Indira Vizcaíno Silva, Secretaría de la Juventud Héctor Gerardo Munguía García, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Jesús Sánchez Romo, Secretaría de Movilidad Gisela Méndez, Secretaría de Desarrollo Rural Agustín Morales Anguiano, Secretaría de Educación Óscar Javier Hernández Rosas, Secretaría de Cultura Carlos Ramírez Vuelvas, Secretaría de Salud y Bienestar Social Carlos Salazar Silva, Secretaría de Fomento Económico Carlos Domínguez Ahedo, Secretaría de Turismo César Castañeda Vázquez del Mercado, Secretaría de Seguridad Pública Almirante Eduardo Villa Valenzuela, Secretaría del Trabajo y Previsión Social Vicente Reyna Pérez, Procuraduría General de Justicia José Guadalupe Franco Escobar, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado Andrés Gerardo García Noriega, Secretaría Particular Roberto Castillo Gutiérrez, Dirección General del Sistema DIF Estatal Mayrén Polanco Gaytán, Coordinación General de Comunicación Social Fernando Cruz García.

Sin embargo, hay que destacar que de 2016 a la fecha, muchos de los titulares de las Secretarías no duraron mucho tiempo porque se atrevieron a señalar los errores de la administración encabezada por Ignacio Peralta y presentar proyectos como vías de solución, como fue el caso de Sedescol, acciones que no fueron bien vistas por el gobernador, y como respuesta puso a su amiga Valeria Pérez Manzo (quien ha recorrido varias secretarías); y en otros casos quisieron meter orden a la dependencia, y la historia nos enseña que pudieron más los grupos privilegiados que controlan el transporte público, que el realizar una transformación integral, lo anterior provocó la salida inmediata de la Secretaria de Movilidad Gisela Méndez, en medio de presiones, amenazas y de la violencia política y de género que fue víctima, sin embargo el gobernador no le dio importancia al tema y para llevar la fiesta en paz, tomó una decisión estilo pilatos, sacrificó a Gisela y les dio el gane a los líderes perpetuos del transporte en la entidad.

Al día de hoy el gobernador puede contar con los dedos de la mano a los secretarios que han permanecido en su posición desde el principio de la administración. Y esas decisiones de cambiar secretarios constantemente como si fueran pares de zapatos, dejan al descubierto que el gobernador se equivocó al elegir a sus colaboradores, o no le gustó que le hablaran con franqueza, y finalmente esos errores o excesos, le han costado financieramente hablando, a los colimenses. Y vemos a los Secretarios que aún siguen cercanos es porque son serviles al mil por ciento a Peralta Sánchez. No existe ningún elemento que justifique su salida, todo queda en lo discreto, y los que en todo le aplauden y lo adulan, siguen ahí, despachando desde una oficina.

El Congreso del estado trabaja con el propósito de poder aprobar en lo que resta de presente Legislatura las diversas iniciativas de reforma Constitucional y leyes orgánicas de los Poderes Ejecutivos y Legislativo enviadas por la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva, en donde las diversas Comisiones, agilizarán su estudio y preparan ya los dictámenes correspondientes, los cuales podrían ser aprobados el lunes de la siguiente semana.

De acuerdo con la iniciativa propuesta, se pretenden reformar los artículos 2°, fracción I; 8; 26, fracción I; 34, fracciones X, XXIII y XXIV; 41 párrafos primero, segundo y tercero; 58, fracciones XIII, XIV y XXVIII; 77; 79 apartado B; 83, fracción I; 93, Fracción I; y 142 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima. Es importante destacar que por tratarse de reformas constitucionales, una vez que sean llevadas al pleno, de ser aprobadas tendrían que pasar como Minuta Proyecto de Decreto a los diez ayuntamientos, para que las reformas sean aprobadas o no, y regresadas de inmediato por los 10 cabildos, aunque el plazo para esta actividad es de 30 días, se está solicitando realizarlas a la brevedad.

Esperemos que por el bien de Colima, se cierren filas y se sumen voluntades, no es tiempo de protagonismos, es tiempo de cambiar la realidad de nuestro estado, y sólo se negarán a hacerlo aquellos que anteponen el interés personal, al bien común de sus pobladores. Al tiempo.