Delfina para gobernadora

Por: Francisco Jesús Pérez Medina.

Este día el presidente de la república ha destapado a quién será la próxima candidata a gobernadora del estado de México por segunda ocasión abanderando las siglas de su partido. El problemón en que se encuentra la secretaria fue atajado por quien le entregó el nombramiento atendiendo los cánones de la política: haciéndola víctima.

Durante la mañanera, expresó que ella no era potentada como los dueños del Universal, a quienes se dirigió al ser el medio de comunicación -no el único-, que publicó la sanción impuesta por los organismos electorales, por la confirmación del delito electoral en que incurrió la secretaria cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Prefirió desviar la atención defendiendo a su secretaria, argumentando que ella no vivía como los dueños del periódico, es más, ni siquiera como los columnistas. Pero del delito confirmado, no dijo ni pío.

Es irónico que quien la defendió sea el mismo que haya expresado ser guardián de las elecciones y que si hubiera algún presidente municipal, gobernador o secretaria, interviniendo o cometiendo delitos electorales “los voy a denunciar. Estoy obligado a hacerlo” [ AMLO; las Mañaneras, 19-08-2020]. Resulta difícil comprender que quien la destapa como próxima candidata, sea el mismo que expresó que no habría impunidad durante su gobierno, si “nos corresponde y legalmente tenemos que sancionar a alguien por conductas presuntamente irregulares en materia electoral, lo haremos” [Aristegui, Carmen; Aristeguinoticias; 16-05-2021].

El resolutivo del INE tuvo repercusión nacional, no era para menos, se anunció la multa de 4.5 millones de pesos al partido de ambos por haber comprobado la retención del 10% de los salarios a 550 funcionarios cuando la secretaria tuvo el cargo de presidenta municipal, recurso que se confirmó fue utilizado para su primera campaña a la gobernatura del Estado de México. El escándalo trasciende no solo por ser una funcionaria cercana al presidente de primer nivel, sino por ser nada menos que la responsable de la Educación en nuestro país.

Será una labor imposible explicarle a la niñez mexicana que debe atender y practicar los valores que la secretaria dice seguir en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, en los que se enuncian la integridad, la honestidad o la rendición de cuentas, cuando, en los hechos, fue comprobado que carece de éstos. Cómo explicar a los maestros que deben fomentar los valores en sus aulas cuando, quien encabeza la secretaría, fue sancionada por aplicarle el diezmo a su salario para su campaña electoral.

En unos días más, habrá de conmemorarse el centenario de la Secretaría de Educación Pública, en los que, ya se anticipó, la manera de festejarlo será resaltando que, su titular, será nuevamente candidata a la gobernatura del Estado de México.

Salida

1.- Hablando de moches, esta semana se difundieron denuncias interpuestas por los trabajadores del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” quienes acusaron que los soldados les quitan entre 20% y 30% de su salario. El prestigio ganado a pulso, es manchado por estar en funciones que no les corresponden.

2.- Un dato anecdótico que no ha pasado desapercibido por los mexicanos, es la enorme coincidencia en las fechas que han sucedido sendos temblores. Hace cuatro años, tembló un 07 de septiembre y ayer tembló justo este mismo día. El temblor más recordado por su dimensión, fue el del 19 de septiembre en el 85, mismo que se repitió casi en intensidad hace tres años justo el mismo día 19. Ante estas coincidencias, ya se especula entre la población que podría suceder la próxima semana aquel que anule la creencia de que no es posible predecir los temblores. Definitivamente este mes patrio bien podría ser renombrado como “septiemble”.

3.- El día 07 de septiembre no será recordado tan sólo por la canción de Mecano ni por el sismo, también será referente la noticia de la inconstitucionalidad del aborto en nuestro país, en los que por unanimidad de los magistrados determinaron que ninguna mujer en nuestro país puede ser procesada legalmente por haberse sometido a un aborto.