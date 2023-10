MC en Tecomán aclara que Sergio Anguiano no forma parte de ese Movimiento

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- La Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano Tecomán (MC), encabezados por el dirigente municipal, Roberto Verduzco Espinosa, aclararon que el Regidor panista, Sergio Anguiano, hasta el momento no pertenece a este Movimiento Naranja como lo han estado haciendo creer algunos medios de comunicación y algunas encuestas a través de las redes sociales.



“Lamentablemente existen algunos medios que no se encargan de investigar ni de acercarse con nosotros para aclarar quiénes forman parte de este Movimiento, antes de posicionar algún político; nosotros no participamos en campañas anticipadas como es el caso de morena y la Alianza por México”, manifestó Roberto Verduzco coordinador municipal de este Instituto Político.



Señaló que el movimiento Ciudadano se ha concretado en escuchar y escuchar al ciudadano a pesar de las críticas por no participar en simulaciones y engañar a la gente, pues manifestaron que, han tenido buena respuesta de las personas cuando realizan sus recorridos casa por casa, por lo que buscan no caer en las malas prácticas que se han estado haciendo dentro de algunos partidos políticos.



Manifestó que MC está trabajando para y con los ciudadanos, con jóvenes, con gente que ve de otra perspectiva la política, no esa política donde llegan y dicen que van a cambiar las cosas y que no serán de los mismo, y al final no es verdad; por ello, aclararon que no hay espacio para la gente que solo quiere su beneficio y que busca sus propias aspiraciones personales” subrayó.