Los últimos nombramientos de IVS/ Manzanillo albergue de migrantes/

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Vladimir Parra, encargado de la dirección de Ciapacov.

No es titular, el mensaje es claro, pero en la Ciapacov, se nombró como encargado del despacho a Vladimir Parra Barragán, quien afirmó estar consciente de que los desafíos que enfrenta esa institución son múltiples, desde los internos como son las áreas de oportunidad operativas para una mayor eficiencia, hasta externos y globales como la tendencia a privatizar el agua y el aumento en el estrés hídrico, causado por el cambio climático y la actividad humana e industrial sin perspectiva ecológica.

Dijo además que ante esos retos, se debe implementar “una visión integral, humanista, en armonía con el medio ambiente, y sobre todo, un manejo responsable y eficiente del organismo en el que impere la justicia social, sobre todo para quienes menos tienen, garantizando así el acceso al agua potabble como un derecho humano en Colima y Villa de Álvarez”.

¿Pero por qué poner a un perfil cómo Vladimir Parra en esta dependencia que es un punto muy sensible de los servicios que se tienen en la zona norte del estado? La respuesta es muy sencilla, conociendo los alcances de Vladimir, revisará a fondo el tema financiero de la dependencia y será un ejemplo más, de la corrupción que imperó en el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez y también hay que decirlo sus predecesores. Aquí Vladimir deberá tener más mano izquierda, por qué tal parece, que es una prueba, para que demuestre sus capacidades como funcionario, dónde el sainete y el circo mediático, no estarán permitidos, deberá poner a prueba que tiene la capacidad para dirigir a una dependencia, por lo menos es lo que parece

de lo contrario, hubiera sido el titular, o hubiera sido llamado a ocupar un cargo de mayor responsabilidad, como una Secretaría por ejemplo.

MANZANILLO ALBERGUE DE MIGRANTES: por si faltaba la cereza del pastel, tenemos que el representante de la Secretaría de Gobernación en Colima, Carlos González Palomino, informó que de acuerdo al último informe en Manzanillo hay 242 migrantes de Haití, Honduras, El Salvador, y otros países, los cuales se dará un “pasaporte humanitario” para tener permiso de estar en México durante un año.

“Estos migrantes no vienen a quedarse en Colima, ellos nada más estarán para realizar el procedimiento de formalización para que no sean considerados indocumentados, se les va a dar permiso de un año para su estancia legal en el país, como acción humanitaria”.

Entonces, con la situación financiera tan compleja que se vive en la entidad, tenemos que hospedar a los migrantes, en medio de una profunda crisis económica y de seguridad, con desabasto de medicamentos y con dificultades para obtener un empleo bien remunerado. No es xenofobia, es un análisis profundo y real de la situación por la que atraviesa nuestra entidad, como para que se reconsidere el hecho de ser un albergue temporal de migrantes.

Lo primordial debería ser resolver el tema del impago, implementar una estrategia de seguridad, fortalecer al Sector Salud y al Educativo, y una vez garantizando el bienestar de los mexicanos, de los colimenses, ahora sí atender a los extranjeros.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: se dice que Margarita Moreno alcaldesa de Colima y Griselda Martínez de Manzanillo, están queriendo tomar un papel protagonista y no trabajar de manera coordinada con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, gran error, no está el horno para bollos, se requiere cerrar filas para beneficio de las y los colimenses y trabajar coordinadamente con los tres niveles de gobierno. Habremos de recordarles a las alcaldesas que gobiernan para todos, que son un nivel de gobierno, son ediles, no reinas, es política, no monarquía. De aquí en adelante, deberán ser cuidadosas de cada decisión que se tome.

REMO: la vacuna CanSino ya perdió su eficacia y Miles de trabajadores del sector público están expuestos ante la falta del biótico. El tema no es exclusivo para el estado de Colima, sino a nivel nacional. Por una parte exigen el retorno a las clases presenciales, pero ni los maestros, ni los médicos, ni los funcionarios vacunados con Cansino, el día de hoy están protegidos. ¿Quien va a asumir la responsabilidad de los contagios y muertes por Covid-19 ante la amenaza de la nueva variante sudafricana?

REMITO: los pagos de fin de año deben programarse para pagar compromisos y en algunos casos impuestos, esperemos que el Congreso Local junto con los Ayuntamientos haga historia y baje el costo del impuesto predial hasta el 50% no se vale pagar predial de zona de lujo, viviendo en la realidad de calles de rancho y colonias que no ofrecen calidad en los servicios públicos.