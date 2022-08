AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

No dejan en santa paz al gremio sindical y a como dé lugar tratan de imponer a su aspirante como secretario o secretaria general de la Sección XII del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, tal y como lo hicieron, sin lograrlo, con la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), utilizando a un candidato venido a menos como lo fue quien nunca levantó, Christian Vega Cruz, de quien, por cierto ya no se acuerdan y abandonaron a su mala suerte.

Ahora van por la XII del STISSSTE, aprovechando la división entre la diferentes planillas se inclinarán por el aspirante con mayor posibilidad de influenciar ofreciéndole la luna y las estrellas, como es el caso de la enfermera Verónica Martínez Vázquez, quien madrugó para quedarse e inscribirse con la planilla verde, desconociendo los acuerdos con el médico José Madrigal Galván, quien no tuvo de otra y conformó e inscribió la planilla naranja para declararse listo para las votaciones de esté miércoles 3 de agosto.

Por primera vez la Sección XII del STISSSTE no tendrá candidato de unidad y hoy tendrá 3 contendientes en la búsqueda de liderarla. Representando la continuidad sindical está la Planilla Roja, encabezada por el médico cirujano Pablo Alfonso Olachea; la Planilla Verde por la enfermera Verónica Martínez Vázquez y finalmente la Planilla Naranja, liderada por el médico José Madrigal Galván, quien pese a iniciar con una clara desventaja, equilibró la balanza tras dar conocer sus propuestas a través de los medios de comunicación, posicionándose con buenos números, contrario a lo que no hicieron sus contrincantes muy seguros de lograr el triunfo en la urnas, sobre todo la planilla verde, con quien ya coquetearon los poderosos Vizcaíno.

Pese a toda la intentona, nada tiene que hacer la candidata de los dueños de la 4T colimote que no cejan en su insano empeño de hacerse del control de los sindicatos, pues con la derrota que les infligieron los integrantes de la 39 del SNTE y la que les espera de los de la XII del STISSSTE el próximo miércoles, más la inevitable arrastrada que las huestes martinianas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno les darán el miércoles 10 de agosto de 2022, debieran tener más que suficiente para aplacarse, pero ¡nooooo¡, como repite AMLO, no entienden y le seguirán como vaquillas en plaza para cogerse a la Sección VI del SNTE y a la 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por lo pronto.

Para preservar la autonomía y la independencia de su organización sindical ante un patrón que quiere someterlos a toda costa, los trabajadores del ISSSTEE Colima deben ponerse las pilas, fajarse pantalones y faldas, y parar a golpe de votos libres, personales y secretos la intentona golpista de quienes, si se les duerme la culebra, los desparecerán como tal para que solamente la voluntad patronal prevalezca y les imponga su ley. Advertidos están, para que luego no aleguen ignorancia, que no sabían de la amenaza, etc.

Se dice que…

*Con tantos problemas de todos los rubros encima: Violencia, inseguridad, desempleo, inflación, deterioro de los servicios médicos, que han rebaso por mucho la capacidad de respuesta de la administración estatal, no se entiende por qué sus allegados meten a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en otros de tipo sindical.

*Indi y sus amiguis, clasistas y racistas recalcitrantes, discriminan a la morena alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, a quien tratan como a la “muñeca fea” de la canción de Cri-Cri. Para consolarla habría que cantarle “Muñequita, no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son de Morena porque te cortaron del fiestón. Los de la oposición no somos así, te quieren Julia Jiménez y Paco Santana, Arnoldo Ochoa y Betzalia, Martha Leticia y Lady Kioskos, la araña y el viejo veliz”.