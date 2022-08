¿QUIÉN GANARÁ EN EL ISSSTE COLIMA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El sindicalismo en Colima y en todo nuestro país ha protagonizado cientos de luchas en favor de la clase trabajadora con muchos altibajos, sin duda han tenido grandes avances pero también con retrocesos por su corrupción interna, porque no quieren dejar su control por la intromisión de algunos partidos y grupos políticos que se han apoderado de ellos evitando su democratización y marginando en las elecciones a la verdadera base trabajadora quien sí busca un verdadero cambio para mejorar las condiciones laborales y mantener su seguridad o permanencia en el trabajo.

Por otra parte los gobiernos estatales indebidamente también han pretendido meter mano como se ha demostrado en algunos casos, el más reciente aquí en Colima especialmente en la sección 39 del SNTE, pero afortunadamente la base trabajadora sabe identificar los movimientos sindicales y no se deja sorprender, pues el gobierno estatal, federal o los partidos no deben tener intromisión alguna.

El tema que hoy nos ocupa en éste sencillo análisis político está basado en la opinión de los mismos trabajadores de base del Issste que solo buscan y piden piso parejo y una mayor democratización en la elección sindical que se realizará éste miércoles 3 de agosto de 2022 que integra a la sección sindical No.12 del SNTISSSTE.

EL ESCENARIO

El escenario político sindical está complejo por lograr el control de la sección sindical que representa a 694 trabajadores de base, la contienda sindical está en tres planillas; La Roja, La Verde y la Naranja, en ese orden lograron su registro oficial, la Roja tiene cerca de 40 años ininterrumpidos de tener el control de la delegación y es la primera de registrarse siempre, nadie le puede quitar su color, la Verde hoy juega con los mismos rojos pues solo le ganó al color a los verdaderos Verdes mediante negociación entre dos o tres verdes que se aliaron con los Rojos, por ello sin iniciar todavía el registro oficial de las planillas la Roja y Verde aparecieron registradas, por ello la mayoría de los líderes verdes tuvieron que registrarse como Naranja pues toda estructura es la misma que le ganó recientemente a los rojos en la contienda que se hizo hace poco para reestructurar al Consejo Nacional del SNTISSSTE.

LOS CONTENDIENTES

La Roja proponen a Pablo Olachea, la Verde a Verónica Martínez y la Naranja al Dr. José Madrigal Galván quien realmente es el que representa políticamente a la que era la planilla Verde y al verdadero cambio de una posible nueva etapa política sindical, debido a la permanencia ininterrumpida desde hace cerca de 40 años de la Roja. Por tal motivo podemos resumir aquí que son solo dos planillas son las que realmente pueden ganar y son -la Roja y la Naranja-, pues la Verde solo juega el papel de negociación con los mismos rojos para dividir y confundir a los verdaderos verdes que ganaron recientemente pero que por estrategias les quitaron su color.

LA GRILLA

Por el anterior escenario duros golpes ha recibido el Dr. José Madrigal Galván porque es el enemigo político interno a vencer pues nada se habla contra Pablo Olachea o contra Verónica Martínez pareciera que inclusive Verónica Martínez renunciará para aliarse con los rojos y cerrar filas por los riesgos que representa ya y hoy para los directivos sindicales la planilla Naranja, lo acusan de que tiene diferentes trabajos en áreas médicas, y se defiende señalando que pregunten en sus centros de trabajo si algún día ha fallado, lo cierto es que muchos doctores sobre todo trabajan medios tiempo y por horas, pues tengo muchos amigos doctores que están en la misma situación al igual que muchos maestros pues es parte de nuestro sistema federal que no les paga bien a los profesionistas y solo falta que busquen trabajo por las noches, pues los sueldos son pésimos.

Ayer el Dr. José Madrigal Galván realizó una conferencia de prensa y se le vio muy bien su postura política no criticó ni cuestionó a la dirigencia local ni a los rojos ni a los verdes, manejó su proyecto sindical y no cuestionó públicamente a pesar de las trabas que ha tenido y superado como la que le impedían tener representantes de casillas, pues resulta que hay un oficio que le dieron con fecha del 29 de julio informándole que el 28 de agosto se cerraba el registro de representantes, un pésimo y gran error del oficio, en lugar de decirle tienes tantas horas o días para su registro de todos los representantes de casillas, es decir le informan un día después de que ya no puede registrar a sus representantes, querían contar los votos solo entre los rojos y verdes que son aliados. Sin embargo con apoyo la dirigencia nacional del SNTISSSTE logró ayer registrar a todos sus representantes de casillas y que por cierto no lograban todavía completar ni los verdes ni los propios rojos.

Por lo anterior en síntesis podemos afirmar que éste miércoles sabremos la gran decisión de la base trabajadora del Issste en Colima si quieren más de lo mismo con la Roja o una alternativa de cambio en favor de la base trabajadora con la Naranja, pues la Naranja no depende de ningún partido o grupo político incrustado en el sindicato, pues son los mismos trabajadores que se organizaron y la conformaron deseando mejorar sus condiciones laborales, además de oxigenar y cambiar a la dirigencia sindical y lógico presionar más a las autoridades para mejorar los servicios médicos y asistenciales pésimos que presta la Delegación del Issste en sus diferentes centros de trabajo.