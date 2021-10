Los órganos garantes de transparencia necesitan que los volteen a ver: Julieta del Río Venegas Comisionada Nacional del INAI

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La comisionada Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Julieta del Río Venegas, señaló que los órganos garantes de transparencia necesitan que los volteen a verlos, lo anterior durante la instalación de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental del Congreso del Estado de Colima, en la que estuvo presente como invitada especial.

La comisionada nacional señaló que la instalación de dicha comisión es muy importante y les felicitó por ya haberla instalado, cuando en otros estados “aún no logran ponerse de acuerdo”.

Expresó que por medio de esta comisión se realizarán reformas importantes en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, además de señalar que los ojos de los ciudadanos estarán sobre ellos y que cuentan con el INAI para apoyarse con cursos, capacitaciones o bibliografía.

La presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, la diputada Priscila García llevó a cabo la instalación formal de la misma y con ello se inician sus trabajos de dictaminación.

En su participación, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Colima, Christian Milanés, dijo que ha faltado mucho apoyo hacia las instituciones que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pues recordó que anteriormente este instituto era ejemplo a nivel nacional por ser el “órgano garante con menos presupuesto del país”.

Sin embargo, explicó, esto cambió con el incremento en su presupuesto que hizo la legislatura pasada, aunque manifestó que aún no se les ha entregado parte del mismo.

También contó a los legisladores que desde junio del año pasado, el pleno del Infocol está incompleto, tras haber completado su periodo la ex comisionada Rocío Campos Anguiano, por lo que pidió a los legisladores impulsar el tema con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, pues esto se sale de las mano del Congreso local, para recaer en las del ejecutivo estatal.

“El discurso es siempre de combate a la corrupción, sin embargo, ha faltado mucho el apoyo hacia las instituciones que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de repente las leyes no traen el chequecito”, declaró.

Por su parte, Juan Carlos Alcántar Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, pidió fortalecer a la parte ciudadana de este sistema pues la exigencia que hay sobre ellos es mucha, pero sus margen de acción es limitado.

“La parte ciudadana es la más débil de la ley, el margen de acciones es muy limitado y la exigencia es mayúscula, los ciudadanos nos exigen a los ciudadanos que se cumpla con el combate a la corrupción”, aseveró.

Mientras que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Francisco Álvarez, coincidió en esto, al señalar que no se puede concebir esta lucha si no se tiene un sistema robusto, además de adelantar que buscará acercamiento con los diputados que integran la Comisión del Legislativo para darle a conocer el trabajo de la Fiscalía.

“No podemos concebir el combate a la corrupción si no vamos de la mano con la transparencia, en este sentido, no se puede concebir el combate a la corrupción si no se tiene un Sistema robusto”, comentó.