Logran ejidatarios de Armería llegar acuerdos con SCT para construcción de accesos a sus parcelas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Armería, Col.- Ejidatarios de Armería encabezados por Marco Antonio Parra, Francisco Lam y Leopoldo Caraballo, lograron consensuar con la SCT y la empresa constructora de la carretera a 6 carriles, para los accesos a sus parcelas sean los adecuados y no afecte a más 500 trabajadores que se dedican a las labores del campo.



Los ejidatarios y representantes de la SCT así como de la empresa PINFRA, así como la presidenta muncipal Diana Zepeda generaron un acuerdo para que se realice la obra que evite accidentes en la zona.



Reunidos en el ingreso del camino al alto a un lado de la autopista, se anunció que en cinco semanas aproximadamente se arrancará la construcción de un puente que una lo que se conoce como Camino Real o del Alto Viejo, aclarando que seguirá pendiente la solución para que los ejidatarios ingresen sin peligro a sus parcelas.



En la explicación de la obra estuvo José Luis Salmones Vallejo, director de Proyectos de la empresa Pinfra y responsable del proyecto a realizar de la obra comprende la ampliación de cuatro a seis carriles de la autopista y que involucra o afecta a los ejidos Cuyutlán, Independencia y la pequeña propiedad así como a los habitantes de la colonia Sagrado Corazón.



Leopoldo Caraballo Ruelas explicó que se le propuso tanto a los representantes de la empresa como a las autoridades, representadas por Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, director general de gobierno de Colima y la alcaldesa Diana Zepeda, quien ha fungido como intermediaria, que se construyera un puente para cruzar el camino real o también llamado camino del alto viejo, “nos iban a hacer un puente pero no era factible porque se inunda esa parte, entonces nos propusieron más adelante y aceptamos, dijeron que en cinco semanas van a empezar a trabajar”.



Son más de 500 personas, entre trabajadores y ejidatarios que cruzan esta vía y que se ven obligados a dar vuelta de manera peligrosa en la zona para tener acceso a sus huertas,



Por su parte el productor y empresario Francisco Lam Zamora, dijo que hay inquietud por la obra pero más allá de querer obstaculizar, desean cuidarse y cuidar a su gente “evitar las vueltas a la brava para entrar a nuestras parcelas, no son caprichos sino evitar accidentes, tanto para nosotros como para quienes transitan en la autopista, toda obra trae sus beneficios, pero se trata de que no se pierdan vidas”



Como dato adicional, en el anuncio de la obra (en el 2022) se indicó por parte del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, Jorge Nuño Lara, que por esa vía pasan cerca de 19 mil vehículos diariamente, de los cuales 40% son de carga pesada y que el proyecto de su modernización tendría un costo superior a los 4 mil 400 millones de pesos pero se daría más fluidez y seguridad a quienes la transitan, así como viabilidad a una potencial expansión del puerto a futuro.