LA 4T ABUSA CON ALTÍSIMOS COBROS DE LUZ Y AGUA

Análisis Político

Por Abel González Sánchez

La 4T está cometiendo en Colima verdaderos actos de corrupción institucional, porque son criminales los cobros de luz y agua potable que hacen a la ciudadanía, son injustificados y al margen de la realidad, roban claramente a despoblado a miles de hogares colimenses sin que nadie pueda defenderlos.

En Colima y quizás también en todo el país la corrupción gubernamental de la nueva política denominada de la cuarta transformación no está dando todos los resultados esperados, porque si bien es cierto que dan apoyos sociales, pero quitan más dinero del que recibe la gente, entonces estamos peor que antes, tanto por la inflación y porque los hogares cuyo historial pagaban en promedio de 200 pesos de luz, les llegó cobros ahora más de 3000 pesos, es decir más de diez veces, no el 100% sino más del 1000%, recibos del agua potable aparecieron por miles muy alterados con altísimos cobros sin que los empleados acepten ningún error, acaso ¿Éste es el gobierno de la transformación de la 4T?

De nada nos sirve que la CFE esté en manos del gobierno federal, y que sea empresa nacional, si ahora es más abusiva que las empresas privadas, antes cuando menos sabíamos a donde quejarte o demandar los injustos cobros, incluyendo abusos de talleres mecánicos y de otros servicios y te resolvían muchísimos casos, pero ahora la 4T desapareció a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, Profeco, argumentó el gobierno de la 4T que los despedían para ahorrarse el pago de sus empleados colimenses, desapareció el cargo del delegado y dejó sin empleo a la veintena de trabajadores, ahora los colimenses que quieran quejarse de cobros injustificados tendrán que ir a Guadalajara, Jalisco, porque allá está la representante regional. ¡Qué Barbaridad!

Ciapacov a cargo de su Director General, Vladimir Parra hoy con licencia administrativa porque ocupa la Coordinación de la precampaña de Claudia Sheinbaum, debería modificar el esquema de atención al público ya que la gente que va a quejarse por abusos de los cobros del agua potable, la mandan a las cajas para que paguen sin atender sus quejas, si insisten los retachan para que saquen una foto del medidor para verificar su dicho, pero si vuelven a querer reclamar, es otro empleado el que los atiende para decirles que regreses después porque necesita un comprobante de verificación interna de un técnico fontanero porque de seguro tiene caños rotos internos en su vivienda, en síntesis no resuelven nada, traen una política de corrupción institucional en lugar de abrir un espacio en Ciapacov especial para quejas y designar dos o tres empleados técnicos para ello, lo que hacen, es robar abiertamente a la gente.

El tema lo abordé porque ayer con recibo en mano de 3,400 pesos una señora humilde y de edad avanzada de nombre Luz María Pérez recorría casa por casa en la colonia “La Antorcha” de la ciudad capital pidiendo una cooperación para poder pagar la luz, al salir de un Oxxo nos pidió la ayuda y lo hicimos, pero le pedí el recibo únicamente para verificar su historial de consumo de luz, durante los últimos meses le cobraban 190 pesos en promedio y ahora le aumentaron más de 1000% dijo que fue a las oficinas de la CFE y la mandaron por un tuvo, vive sola con su esposo de 82 años.

Lo mismo de siempre le ocurrió, la empleada del mostrador le dijo que se queje por teléfono o por internet y le dijo que debe pagar porque se la cortarán y que de seguro tiene una fuga interna de corriente eléctrica, al igual lo que argumenta Ciapacov con el agua potable, dicen tiene fugas internas, pues nadie las ve, es la estrategia para que pagues lo que te aplicaron, y tampoco tiene la CFE atención al público. A eso le denominamos corrupción institucional, roban a despoblado y la 4T es más dura y necia, porque sus nuevos empleados no saben ni justificar dichos cobros, otros son más honestos solo se justifican disculpe es que solo soy empleada y no está el jefe.

Para denunciar los abusos de los cobros injustificados de Ciapacov el diputado local Héctor Magaña hace poco apoyó a cientos de ciudadanos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, se publicó en medios informativos, pero los problemas continúan simplemente porque no hay una nueva estrategia responsable y honesta para sacar dinero o recursos para la dependencia, siguen con los cobros abusivos, por ello no hay responsables de atención de quejas, se parecen a los empleados de Movilidad, son muy cuadrados y siempre dicen la ley es la ley o pagas o pagas, no te resuelven nada, por ello cientos de automovilistas son llevados a los corralones en lugar de expedirles permisos oficiales y de seguro ellos ya no votaran por la 4T.

El gobierno de la cuarta transformación ha descuidado y mucho los que nombra como delegados o Subsecretarios de las dependencias federales y estatales que son las que deberían cuidar con lupa el apoyo a la gente no necesariamente más pobre del país, pues la CFE está en manos de un poderoso político que inclusive fue el mayor enemigo del ahora presidente del país, pues resulta que Manuel Barlett es el mandamás de la Comisión Federal de Electricidad y si recordamos Andrés Manuel López Obrador lo acusó abiertamente de haber cometido fraude electoral como Secretario de Gobernación para que perdiera su elección en 1988.

Pero a pesar de que el presidente lo denunció en los medios nacionales, resulta que lo invitó a ser parte de su gabinete y ahora lo tiene a Manuel Barlett Díaz como Director General quien hoy tiene 84 años, lo que quiere decir que no fue tan mal funcionario, pero quizás eso fue antes, porque ahora sí se le va el avión, pues hay cobros absurdos, injustificados y abusos contra la gente más pobre del país, cobros diez veces más de lo real, por eso decimos la 4T está fallando con los abusivos cobros institucionales.