JOSÉ JAIME NUÑEZ DEL SNTE A DIPUTADO FEDERAL

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Las dos fuerzas políticas más relevantes en el estado de Colima; Morena aliado con el PT y Verde, y el Frente Amplio Opositor (PRI, PAN y PRD) enfrentarán en 2024 una elección muy competida por el escenario estatal especial, que es un poco diferente a todo el país, sobre todo por el conflicto estatal por la alta inseguridad pública, la división política interna entre los mismos morenistas, la baja imagen de la administración estatal generada por los mismos factores, etc, por tal motivo ninguna candidatura oficial de ambas fuerzas políticas la tienen garantizada en el 2024.

Senadurías, diputaciones federales, legislatura estatal, Ayuntamientos, todos los cargos estarán en riesgo unos más que otros, pero ninguna inclusive está segura de ganar, por tal motivo la organización gremial y política más grande e importante del estado que es la sección 6 de Snte podría jugar un papel importante en las determinaciones finales del proceso electoral, pues el gremio magisterial supera a todos los sindicatos, inclusive a varios partidos políticos pequeños y aliados con Morena o con el Frente Opositor del PRI, PAN y PRD.

FORTALEZA POLÍTICA DEL SNTE

La sección 6 del SNTE en Colima aglutina a más de 11 mil maestros, trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación agregando a otros miles de jubilados adheridos en los diez municipios, cuenta con una sólida estructura estatal con cientos de delegados o secretarios seccionales, líderes sindicales aliados, y sus comités en toda la entidad, pues son miles las escuelas públicas del estado que incluyen directivos de base que están afiliados al SNTE, y cuyos planteles dependen del gobierno federal, agregando además a los Cbtis, Cecatis, Cetis, Cbtas, etc. pues representan a una gran población votante y miles de familias en la entidad.

¿EL SNTE COLIMA SE VA CON MELÓN O CON SANDÍA?

No sabemos hasta hoy si el SNTE sección 6 Colima apoyará realmente a Morena y aliados o al Frente Amplio Opositor y es que el escenario político nacional y más estatal obliga a ambas fuerzas a incluirlos en el reparto local ya que la diferencia de votos en la contienda del 2021 en Colima fue muy poca, y ahora será más competida.

JOSÉ JAIME NUÑEZ MURGUÍA CUMPLIO SU PROMESA

Recordemos que en una reunión del actual líder sindical José Jaime y el “Círculo Colimense de Analistas Políticos“ precisó que su promesa de campaña fue que si ganaba con su planilla terminarían su mandato, que buscaría resolver la problemática general del magisterio sin enfrentamientos y que todo su Comité se mantendría muy unido hasta el final, y así lo cumplimos, dijo, conjuntamente con mis compañeros, estamos unidos y fortalecidos ante el posible cambio seccional, y ante una pregunta expresa dijo que votó por Indira Vizcaíno para gobernadora porque considera que es la persona idónea para mejorar la educación estatal, pues ha respaldado en la mayoría de los conflictos relevantes al magisterio local y sigue entregado miles de becas, uniformes escolares y computadoras.

HAY UNIDAD EN EL SNTE, Y EL GOBIERNO ESTATAL AL MARGEN

La unidad política gremial que señala José Jaime Núñez fue confirmada por el Secretario del Trabajo del Gobierno Estatal y el ex líder sindical gremial Francisco Javier Pinto Torres a quien se le cuestionó en redes sociales de pretender interferir en la sucesión del SNTE sección 6, pero que en reunión también con el Círculo de Analistas Políticos desmintió la versión de su intromisión de él como persona y del gobierno de Indira Vizcaíno, dijo que el gobierno estatal respetaba la autonomía de todos los sindicatos, señalando inclusive que sería un error dividir al gremio magisterial y que respetaba a la sección local, a Jaime y a la dirigencia nacional del SNTE, igualmente reunidos con el ex Secretario de la misma sección 6 del SNTE y ex presidente estatal del Partido Nueva Alianza, Alfredo Hernández Ramos también reconoció al trabajo de unidad política de José Jaime admitiendo su fortaleza por su liderazgo, precisando inclusive que la fuerza estatal del Partido Nueva Alianza depende en gran parte por el respaldo decidido o no de la sección 6 del Snte por su gran número de afiliados.

CAMBIO DE LA SECCIÓN 6 DEL SNTE, HASTA PASANDO LA ELECCIÓN DEL 2024

Trascendió hace meses en los medios informativos nacionales y expresadas por su propio líder nacional quien estuvo en Colima con la gobernadora, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que las secciones pendientes para el cambio de dirigencias en las entidades, entre ellas la de Colima, se postergarán hasta después de las elecciones del 2 de junio del 2024 para evitar influencia de partidos y que metan manos los gobiernos estatales, incluyendo su propio cambio en la dirigencia nacional ya que termina también él, el día de mi cumpleaños, el 11 de febrero, de 2024, pero que continuará representando al SNTE si el Comité Nacional se lo permite.

EXTRAOFICIALMENTE FUE INVITADO PARA DIPUTADO FEDERAL

Por lógica política José Jaime Núñez ya terminó su período sindical, pero sigue operando y representando a la sección sindical hasta pasando las elecciones presidenciales del 2 de junio del 2024, se sabe extraoficialmente que fue invitado para que se registre en el Distrito federal 2 para diputado federal con Morena aliado con el PT y el Verde, ya que su origen de él y sus padres son de Minatitlán, aunque al parecer también ese distrito lo quiere Elías Lozano alcalde de Tecomán, aunque analizamos que el líder magisterial podría ocupar la misma posición en el primer distrito ya que Morena invitó al curso para este cargo a Leoncio Morán “Locho” pero al parecer él mismo, no está muy convencido, ya que tendrá un alto riesgo de perder por el cambio de un partido a otro en forma reciente, por todo lo anterior ahora sí el SNTE sección 6 podría participar en la movilización en busca del voto ciudadano.

SAMUEL GARCÍA EN COLIMA

En otro tema y para finalizar, Samuel García el muchacho alegre y que cae muchas veces en lo “fifi” en las redes sociales por sus ocurrencias, quien ganó la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano y ahora está en busca la presidencia del país, hoy lunes está en Colima en el Centro de Convenciones Allegra a las 4 pm, así lo informó en las redes sociales el aguerrido y activista diputado local Chuy Dueñas presidente estatal del partido Movimiento Ciudadano y que es seguro estará también en las boletas electorales del 2024.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.