Por: Manuel Olvera Sánchez

El tema de la salud pública en México ha sido de los más observados, se podría decir que en los últimos 20 años, y lo anterior obedece en gran medida a la omisión en la que han actuado las autoridades encargadas de este tema tan sensible no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial.

En diferentes etapas de la salud pública mundial podremos observar una infinidad de modificaciones a través de las cuales se busca entre muchas cosas mejorar la calidad de vida del pueblo, sin embargo, existen antecedentes como el caso de la nueva España cuyo objetivo primordial de hacer cambios en la salud pública era acotar el poder que iban ganando los criollos.

Repitiéndonos a la historia de nuestro país observamos que por el año de 1830 ya existía en la capital de nuestro país una institución llamada Tribunal del Protomedicato, el cual fue sustituido por un organismo llamado facultad médica del Distrito Federal, con lo cual se buscaba la consolidación del sistema de salud en nuestro país, lo anterior revela que los cambios relacionados con la salud pública se convertían en necesariamente indispensables con la finalidad de ofrecer mejor servicio a la población.

Vale recordar como en su momento el presidente Benito Juárez toma decisiones en el tema de salud pública y desamortiza el patrimonio de la iglesia derivando que los hospitales y orfanatos que ellos administraban pasarán a ser parte del Estado mexicano y de esta manera atender a pobres y huérfanos que no contaban con los servicios de salud pública y que mermaban la calidad de vida de estos mexicanos.

El ideal del presidente Benito Juárez giraba en torno a sustituir la caridad cristiana por la asistencia pública, es decir, que los hospitales en realidad dieran el servicio público de salud pero dependientes del Estado mexicano, con lo cual desplazaba el poder de la iglesia sobre éste mal que a juicio del Presidente Juárez aquejaba a la sociedad mexicana.

La pugna entre el presidente Benito Juárez García y la iglesia derivó en un pésimo servicio de salud a la población, propiciando que la sociedad recurriera a los servicios de la medicina privada, por lo tanto, la visión del presidente en el tema de la salud pública estaba siendo rebasado por el gran poder que la iglesia mantenía sobre el Estado mexicano.

Ya en la década correspondiente a los años 30 fue una etapa de vida política muy intensa ya qué hubo cuatro presidentes en tan sólo 12 años, siendo el presidente Abelardo L. Rodríguez quién crea un plan transexenal de Salud en el cual lo que se buscaba era un crecimiento integral del país entre los que se encontraba el sector salud, situación que generó condiciones apropiadas para un sistema de salud que beneficiaba a las mayorías.

Pero todo pareciera indicar que el destino de nuestro país está condenado a seguir viviendo de las ocurrencias del gobernante en turno, ya que si bien es cierto que en el pasado se hicieron cosas interesantes en beneficio de la sociedad, no es posible que se sigan cometiendo errores en los cuales el principal afectado es el noble pueblo de México.

Todo lo señalado líneas arriba, viene a colación ya que una de las múltiples reformas llevadas a cabo hace unos días y que por instrucciones del titular del poder ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha llevado a cabo la cámara de diputados y que entre ellas destaca la desaparición del Instituto de salud creado por él mismo, llamado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con las múltiples consecuencias que esto deriva, llámese presupuestal, administrativo, de control, de rendición de cuentas, etcétera.

Al parecer al titular del poder ejecutivo federal lo que menos le interesa es realizar gastos inútiles, es decir, se debería optar por aprovechar al máximo la infraestructura, el personal médico, el recurso económico previamente presupuestado para atender la salud pública mexicana, haciendo a un lado fobias, rencores, celo político. Pero pareciera que a propósito se busca continuar cometiendo errores por simples ocurrencias en las cuál es el mayor perjudicado es el pueblo mexicano.

Resulta irónico que precisamente en el momento que un día sí, y otro también el titular del poder ejecutivo federal señala que antes que termine su mandato tendremos un sistema de salud pública similar al de Dinamarca, por decreto se desaparezca el INSABI, organismo público que precisamente fue creado en la presente administración con la finalidad de desaparecer el seguro popular por el simple hecho de ser un organismo que naciera por un gobierno diferente al suyo, con los desastres ocasionados este tipo de ocurrencias.

Algo debe tener bien presente el titular del poder ejecutivo federal, que los medios de información y el mayor nivel de escolaridad que hoy en día están adquiriendo los mexicanos, están derivando en exigir mayores y mejores de servicio de salud al Estado mexicano, ya que es un derecho universal del cual no se puede actuar de manera omisa por parte de las autoridades.

También debemos tener presente que al desaparecer el INSABI el gobierno mexicano está cometiendo uno de los mayores crímenes en materia de salud pública que tenga presente la historia de México moderno, ya que ha costado la pérdida de vida de miles de mexicanos, cuando el presidente acaba de ser atendido en su palacio por problemas de salud por los mejores especialistas existentes en el país.

Todo parece indicar que ya nada va mejorar en nuestro país, las decisiones que ha tomado el gobierno de AMLO no ha sido las apropiadas y el desempeño en general ha sido pobre y en particular en el tema de salud ya que existen millones de recetas que al no ser surtidas se ven obligados a pagarlas mermando la economía de las familias mexicanas.

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

