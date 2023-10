Inicia Tey construcción de 400 metros de banqueta en Secundaria Moisés Sáenz

CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col. La Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez Andrade, inició los trabajos de construcción de más de 400 metros lineales de banquetas en el perímetro de la Secundaria Moisés Sáenz Garza, de la colonia Loma Bonita.



Ante la comunidad escolar de ese plantel educativo y acompañada por regidoras, regidores y vecinas, vecinos, la Alcaldesa mencionó que al ser Villa de Álvarez una ciudad muy arbolada, lo cual es muy positivo para el medio ambiente, algunas especies sembradas no fueron las adecuadas, por lo que muchas banquetas han sido levantadas por las raíces de los árboles.



“Hay un rezago muy importante en todo el municipio en lo que tiene que ver con el tema de las banquetas, porque si bien tenemos una ciudad muy arbolada, también hay que decirlo, no se plantaron los árboles que fueran los adecuados para estar en estos espacios y esto ha ocasionado que se levanten las banquetas, y no obstante son importantes los árboles, también lo es tener banquetas adecuadas”, señaló Tey Gutiérrez Andrade.



Recordó que la construcción de las banquetas en el perímetro de la Secundaria Moisés Sáenz Garza se realiza en atención a una petición hecha por maestras, maestros y padres y madres de familia, “quisiéramos tener los recursos necesarios o suficientes para atender cada una de las peticiones, pero vamos haciendo una priorización de las solicitudes más apremiantes y ésta es una de ellas”.



Juan Carlos Castañeda, Director de Planeación y Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, explicó que en el perímetro de esa secundaria, más de 400 metros lineales, se construirá una banqueta de 8 centímetros de espesor, con una especificación técnica de un concreto de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado y guarniciones donde sea necesario, obra que se prevé concluya en el ms de noviembre.



Alfredo Chávez, Secretario del Ayuntamiento, recordó que desde 1998, cuando procedente de Colima la secundaria se mudó a Villa de Álvarez, padeció de banquetas incompletas y deterioradas por el crecimiento de los árboles, por lo que el gobierno de Tey Gutiérrez determinó construir esa infraestructura, a solicitud de la comunidad escolar



Jorge Joel Mora, Subdicretor de la escuela, agradeció a la Alcaldesa la obra, pues para ellos es un regalo, ya que esa secundaria que este 2023 cumple 50 años de creada en la Ciudad de Colima y posteriormente se trasladó a Villa de Álvarez, que será de mucho beneficio, no solo maestros, alumnos y padres de familia, sino para toda la comunidad en general.



En la obra de construcción de banquetas en el perímetro de la Secundaria Moisés Sáenz Garza se invierten 316 mil 346 pesos de recursos propios.