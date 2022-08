Indira Vizcaíno: nos importa la salud de todos los colimenses

*Había grandes carencias en servicios de salud en la costa colimense. *Con el IMSS- Bienestar habrá: Inversión para mejorar la infraestructura; Incremento del abasto de medicamentos; Más personal médico y con certeza laboral, y Más y mejores servicios médicos.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En Colima “se están dando pasos hacia adelante. Si nos importa la salud de los colimenses, porque nos importa su vida, porque nos importan ustedes y en ese sentido dejaremos el alma en que el sector Salud de nuestra Colima preste los servicios que las y los colimenses merecemos”, afirmó la mandataria estatal Indira Vizcaíno Silva.

Durante la evaluación del Programa IMSS-Bienestar que se viene aplicando en Colima y ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del Director General del IMSS, Zoé Robledo, la mandataria estatal recordó que “siempre tuvimos la intuición de que había grandes carencias en servicios de salud en Colima, pero la pandemia del COVID lo demostró con números”.

Dijo que no hay nada más indignante que no tomar con seriedad las problemáticas del sector Salud. No hay profundidad más significativa en el servicio público que hacer lo necesario para entender, atender y resolver las problemáticas del sector Salud.

“Con esta idea en mente, en el estado de Colima pasamos por una reflexión: o buscábamos presupuestos que controlar y cotos de poder, o mejor buscábamos sinergias para mejorar los servicios de salud para la gente, sin importar a quién o quién administraría ese presupuesto”.

La mandataria estatal señaló que “se trata de que haya mejores servicios de salud para todas y todos los colimenses, no se trata de que ganemos posiciones en términos políticos, se trata que nadie muera de algo curable, de algo atendible, porque no tiene recursos para recibir los servicios que constitucionalmente tiene garantizados y que merece.

“Por eso optamos por Operación Salud Colima, que no es más que el camino en que concentramos todos los esfuerzos en el sector Salud, muchos de los cuales implican la transición del modelo IMSS-Bienestar; pero hay otros que se hacen desde lo estatal y se resume de la siguiente manera: Inversión para mejorar la infraestructura; Incremento del abasto de medicamentos; Más personal médico y con certeza laboral y Más y mejores servicios médicos”, dijo.

Asentó que “así como no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, tampoco puede haber pacientes bien tratados en el sector salud, si tenemos enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, que sean maltratados en condiciones laborales”.

Anunció que “en unos cuantos meses, 735 trabajadoras y trabajadores del sector Salud han iniciado ya su proceso de basificación en IMSS-Bienestar, lo que sin duda es un avance y un logro histórico”.