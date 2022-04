Gobierno indolente, Gobernadora Ausente

*Van 272 ejecutados en Colima en el año hasta el 15 de abril.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El asesinato de una maestra del Isenco y de un maestro de Educación Física, así como el de una menor de 13 años, que se sumaron a los más de 272 asesinatos que se han registrado en Colima desde principios del presente año, causó consternación e indignación entre la sociedad colimense; una sociedad que clama ya por “una verdadera estrategia” en materia de seguridad en el Estado y una exigencia de que las autoridades estatales asuman ya su responsabilidad, dejando a un lado su incompetencia, la improvisación, y su indolencia en el tema de la seguridad, que muestra que vivimos hoy en día en un Estado Fallido.

Los Estados fallidos se caracterizan por su incapacidad para controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad, y eso es lo que se vive en Colima con Indira Vizcaíno Silva, quien ha estado más preocupada en los más de seis meses de su gobierno por atender asuntos de política partidista y de impulso a aspiraciones presidenciales de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que por atender las prioridades de los colimenses, principalmente en materia de seguridad, educación y salud. En los tres ha fallado.

Los tres asesinatos del pasado jueves, que para las autoridades de seguridad solo significan un número más en esta estadística de la ola violencia que se ha vuelto cotidiana en Colima, han dejado al descubierto la frivolidad con la que se maneja el Estado; gobernado vía internet y en base a mensaje frívolos emitidos a través de las redes sociales desde el Poder Ejecutivo Ausente.

Una Gobernadora Ausente, que pasa más tiempo en la Ciudad de México u otras entidades en campaña a favor de su partido y de las políticas del presidente de la República, que está más empañando en ser Coordinador de su partido político que un verdadero estadista y mandatario.

En tanto ello ocurre, Colima continúa en esta espiral de violencia con una Gobernadora Ausente.

Una mandataria que invita, a través del facebook, a ver el brillo de luna o que lamenta la muerte de figuras políticas nacionales o que ensalza las políticas fallidas del presidente de la República y de la Cuarta Transformación, pero que se olvida de su compromiso con los colimenses, hacen crecer la indignación entre la población por la apatía en que se conduce la administración estatal.

Tan solo baste ver a través de las redes sociales que tanto encantan y gustan a la Gobernadora Ausente, para saber de la irritación popular causada por el asesinato de una maestra del Isenco (Paola Ruiz Ramírez) o de un maestro de Educación Física (Rubén Torres).

Gabriela Farías Ramírez, usuaria de las redes sociales y pariente de la maestra Paola, escribió parte de esa indignación de muchos colimenses, con un grito de Ya Basta y dirigió una carta a la Gobernadora Indira Vizcaíno: “me permito escribirle por este medio, ya que imagino que sus múltiples ocupaciones fuera de “nuestra Colima” le impiden ver la realidad en la que tiene hundido al estado.

“Antes de comenzar, le comparto el mensaje que publicó en sus redes oficiales el día 21 de abril del año pasado: “𝑇𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎́𝑠 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑜𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑; 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑦𝑎 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑧𝑎𝑟𝑎́ 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜.”, y sí, se fueron los malos gobiernos, pero de su mano llegó 𝐔𝐍𝐎 𝐏𝐄𝐎𝐑, porque usted se ha distinguido por ser incompetente, indolente y ausente ante la grave situación de inseguridad que atravesamos actualmente.

“Este jueves esa ola de violencia que se desató desde el pasado 8 de febrero, tocó a la puerta de nuestra familia, pero es imposible que usted no lo sepa, pues el nombre de mi prima 𝐏𝐀𝐎𝐋𝐀 𝐃𝐄 𝐉𝐄𝐒𝐔́𝐒 𝐑𝐔𝐈𝐙 𝐑𝐀𝐌𝐈́𝐑𝐄𝐙, ha retumbado en cada rincón de este Estado fallido, por eso, hoy me dirijo a usted y al 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 Bryant Alejandro García Ramírez, para demandarles lo que tanto nos prometieron: 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃, les recuerdo que es una garantía que como ciudadanos tenemos y ha sido violada por su falta de liderazgo para resolver el artero crimen que los tiene rebasados.

“Escribo esto llena de impotencia al igual que muchas otras familias que han sido víctimas injustificadas de esta guerra sin fin, ¿acaso no ve que este baño de sangre ya no distingue entre buenos y malos?, ¿qué la sangre se derrama en las calles, en los centros de trabajo y en el seno familiar?, porque tal parece que usted vive en una dimensión alternativa, donde nada pasa y todo son viajes, poses y risas, no espere a que la realidad alcance a los suyos para actuar de manera eficiente, 𝙖𝙡 𝙥𝙪𝙚𝙗𝙡𝙤 ¡𝙙𝙚 𝙣𝙖𝙙𝙖 𝙣𝙤𝙨 𝙨𝙞𝙧𝙫𝙚𝙣 𝙨𝙪𝙨 𝙥𝙖𝙡𝙖𝙗𝙧𝙖𝙨!, queremos acciones y las queremos ¡YA!; por la mañana leía de su admiración por Sor Juana Inés de la Cruz para “sortear las dificultades”, que lástima que no tenga la dicha de decir lo mismo al Gobernar el estado número 14 en el ranking mundial con 59.11 homicidios por cada 100 mil habitantes, ¿verdad que con estos datos parece una burla lo que publica en sus redes?.

“La invito a ejercer con 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 su puesto, porque estamos hartos de tanta 𝐈𝐌𝐏𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐞 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 de su parte. Mi prima 𝐍𝐎 𝐄𝐑𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐍𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐄, era una maestra normalista que dejó un gran legado en las aulas y en los corazones de todos los que la conocimos, así que no puede decir que no hay daños colaterales, porque sí los hay, y 𝐌𝐔𝐘 𝐆𝐑𝐀𝐕𝐄𝐒, ¿o qué me va a decir de la niña de 13 años asesinada hace unos días?, ¿o de Luis Humberto López Virgen?, que su único delito fue salir por algo de cenar; por favor Gobernadora dejémonos de lambisconerías en redes sociales, con múltiples fotografías dando apoyo a gente externa, 𝒅𝒆𝒔𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 ¡𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑨𝑸𝑼𝑰́, 𝑬𝑵 𝑺𝑼 𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶!.

“Me despido dejándole adjunta la fotografía de mi prima al calce de este escrito, porque le 𝐉𝐔𝐑𝐎 que mientras vivamos los que la amamos, 𝒆𝒍 𝑮𝒐𝒃𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐 ¡𝑵𝑶 𝑶𝑳𝑽𝑰𝑫𝑨𝑹𝑨́ 𝑺𝑼 𝑹𝑶𝑺𝑻𝑹𝑶!, hoy en el nombre de sus hijos, de su esposo y su familia, ¡𝐋𝐄 𝐄𝐗𝐈𝐉𝐎 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀!”

Es momento, si, de que el Gobierno Indolente y la Gobernadora Ausente corrijan el rumbo, que establezcan políticas y estrategias en materia de seguridad que permitan que la tranquilidad regrese a los hogares, a las calles, a las escuelas, a los comercios; no basta con reuniones diarias de una Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, que se han convertido más en reuniones de amigos o el momento para degustar un buen café por la mañana, y por desgracia para los colimenses sin resultados.