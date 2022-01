Gamer… prepárate: En febrero llega a Nintendo Switch The Legend of Zelda: Majora’s Mask

CN COLIMANOTICIAS

México.- Con Banjo-Kazooie ya disponible en Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, ahora le toca el turno al siguiente juego de Nintendo 64 que llegará al servicio. Según ha desvelado una nota de prensa ofrecida por Nintendo of América, The Legend of Zelda: Majora’s Mask será el próximo juego destacado en aterrizar en Nintendo Switch como parte de la oferta del servicio de suscripción.

Anuncio oficial – Nintendo of America

«Únete a Link en su afán por evitar que el mundo de Términa se vea abocado a un infausto desenlace: en tres días, la luna se estrellará contra él y arrasará con todo lo que encuentre a su paso. Ayudándose de la mágica Ocarina del Tiempo, Link debe viajar en el tiempo y revivir los mismos tres días una y otra vez para impedir el cataclismo. Explora todos los rincones de Términa y adéntrate en peligrosas mazmorras, cruza traicioneras montañas, pantanos ponzoñosos, un fantasmal desierto y un vasto océano. ¡Todo para poder derrotar a Skull Kid!

En tu periplo de ida y vuelta por el tiempo conocerás las rutinas diarias de la gente que te encuentres y reunirás información con la que ayudarles. Reúne a parejas de enamorados, encuentra un local en el que un ambicioso deku pueda abrir un negocio, recupera objetos robado y mucho más. Si llegar al lugar adecuado en el momento adecuado, es posible que recibas una recompensa por tus esfuerzos. Pero tu tiempo es limitado, y solo podrás ayudar a cierto número de gente antes de que el ciclo de tres días llegue a su fin para recomenzar de nuevo.

En tus viajes podrás acumular toda una colección de máscaras: algunas son meros complementos, pero otras te conferirán ciertas capacidades que no poseerías normalmente. Aprovéchalas para comunicarte con los animales, moverte con la agilidad de un conejo o incluso transformarte en una especie completamente diferente. Conviértete en deku, goron o zora y usa sus habilidades para surcar los cielos, rodar por la tierra o nadar por el mar.»

Con información de Nintenderos