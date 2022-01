Murió el rockero Meat Loft

CN COLIMANOTICIAS

México.- El cantante de rock Meat Loaf murió en la noche del jueves a los 74 años, dejando como legado uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos: Bat Out Of Hell.

Se hizo famoso con su trilogía Bat Out Of Hell , de la que vendió millones en todo el mundo.

El primero de los discos sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de la historia, junto con algunos LP de Michael Jackson, Whitney Houston y The Eagles.

Loaf lanzó una serie de álbumes a finales de la década de 1970 y en la de 1980, entre los que destacan Dead Ringer y Midnight at the Lost and Found.

Meat Loaf luchó con enfermedades y lesiones a lo largo de los años.