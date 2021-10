Frontera terrestre de EU con México y Canadá, reabre en noviembre

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- La frontera terrestre entre México y Estados Unidos se reabrirá a principios de noviembre para viajes no esenciales, para aquellos que estén totalmente vacunados contra Covid-19, informan hoy medios estadounidenses.

Aquellos que proporcionen prueba de vacunación, podrán cruzar la frontera terrestre ya sea que su viaje sea por turismo, visitar a familiares, o cualquier otra razón más allá de los viajes esenciales que son los únicos que se permitían hasta ahora.

Se prevé que este miércoles la Casa Blanca dé más detalles de cómo será esta reapertura que es tanto en la frontera terrestre con México como con Canadá.

El anuncio se produce luego de que se anunciara que se flexibilizarán los viajes aéreos a Estados Unidos para personas vacunadas. La medida también entrará en vigor en noviembre.

Para los viajeros no vacunados, la frontera terrestre permanecerá cerrada, excepto para viajes esenciales, señalaron medios como The New York Times y la agencia de noticias Associated Press.

Para mediados de enero, incluso los viajeros esenciales que quieran ingresar vía terrestre a Estados Unidos, como los conductores de camiones, deberán estar completamente vacunados, un requisito que por ahora no se les exige.



Entre los detalles por definir es qué tipo de vacunas serán aceptadas, aunque se prevé que será con las que avalan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC): Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson (Janssen), y la Organización Mundial de la Salud (además de las mencionadas, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac). La rusa Sputnik V no es aprobada por ninguna de las dos instancias.

Funcionarios de Estados Unidos señalaron a la AP que los migrantes indocumentados no podrán beneficiarse de esta medida y en su gran mayoría, seguirán siendo sujetos de expulsión bajo el Título 42.

Las restricciones de viaje, implementadas en marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, no han aplicado al tráfico comercial, a los ciudadanos estadounidenses o a estudiantes.

En una declaración, el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, elogió al presidente Joe Biden “por hacer lo correcto e incrementar los viajes fronterizos entre Canadá y Estados Unidos”.

